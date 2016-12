Sonderabfälle bei Robur geborgen Ein Entsorger ist im ehemaligen Werk an der Eisenbahnstraße in Zittau tätig gewesen. Doch es gibt ungeklärte Fragen.

Sonderabfälle mussten aus dem ehemaligen Robur-Werk mit einem Bagger geborgen und in Behältern abtransportiert werden. © Mario Heinke

Ein Entsorger hat am Dienstag im Auftrag der Umweltbehörden flüssige Sonderabfälle im ehemaligen Robur-Werk an der Eisenbahnstraße geborgen und in 15 Sonderabfall-Behältern abtransportiert. Woher die Abfälle stammen und warum sie jetzt gesichert wurden, darüber schweigt der Landkreis. Bei der Verladung gehe es um ein laufendes abfallrechtliches Verfahren, deshalb könne man keine weiteren Auskünfte geben, so eine Sprecherin. Die Polizei sperrte die Eisenbahnstraße halbseitig während der Verladung. Zu DDR-Zeiten war das Areal unter den Robur-Mitarbeitern als Hauptwerk oder Fertigungsbereich 1 bekannt. (mh)

