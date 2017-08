Sommerzeit ist Bauzeit Hochwasserschäden, Anschlüsse, Parkplätze: Es gibt verschiedene Gründe für Sperrungen in Heidenau. Die längste dauert bis Oktober.

Wer derzeit durch Heidenau fährt, steht öfters vor halb oder komplett gesperrten Straßen. Vergangene Woche sind weitere Baustellen dazugekommen. Die Erna-Scholz-, die Friedrich-Engels- und die Richard-Strauß-Straße zum Beispiel sind bis zum 20. August voll gesperrt. Grund ist bei allen drei Straßen der Neubau von Wassereinläufen.

Ab 9. August gilt es, auf der Rudolf- Breitscheid-Straße zwischen Linden- und Rosenstraße aufzupassen. Hier wird bis zum 22. August am Gehweg gearbeitet und deshalb die Straße halbseitig gesperrt. Die Uhlandstraße ist seit Montag zur Hälfte gesperrt und soll bereits Ende nächster Woche wieder frei sein. Hier wird in dieser Zeit ein Abwasserhausanschluss verlegt. Auf der Beethovenstraße 22 soll der Bau von Hausanschlüssen bis Ende dieser Woche fertig sein. So lange ist dieser Bereich zur Hälfte gesperrt.

Hochwasserschäden werden derzeit noch auf der Wiesen- und der Naumannstraße beseitig. Die Wiesenstraße soll ab 18. August wieder frei sein, auf der Naumannstraße dauert die Vollsperrung voraussichtlich noch bis Mitte Oktober. Ganz so lange muss auf der Lessingstraße nicht gewartet werden. Hier dauern die Arbeiten und damit verbundenen Einschränkungen bis zum 8. September. Bis dahin werden der Bereich um die Häuser 1 bis 5 saniert und Parkplätze gebaut. (SZ/sab)

