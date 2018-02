Sommernacht im Zittauer Theater Die Liebeskomödie mit Musik von David Greig und Gordon McIntyre wird am Mittwochabend im Foyer aufgeführt. Diese und weitere Veranstaltungen gibt‘s im sz-veranstaltungskalender.com.

Szene aus dem Stück © Theater

Am Mittwoch wird die Liebeskomödie „Eine Sommernacht“ (Foto) im Foyer gezeigt. Hier macht sich Katerstimmung nach einem One-Night-Stand bereit. Immerhin hat Bob plötzlich die Taschen voller Geld – das natürlich nicht ihm gehört. Was liegt da näher, als die Kohle gemeinsam durchzubringen? Der besondere Reiz besteht darin, dass Autor David Greig seine Geschichte dort ansetzt, wo Liebe und all das Drumherum vor allem stattfinden: im Kopf der Beteiligten. Für die Vorstellung um 19.30 Uhr gibt es noch Karten.

