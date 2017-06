Sommerkino ist gerettet Die Filmfreunde Großenhain können drei Veranstaltungen an bewährter Stelle trotz der Bahnbauarbeiten anbieten.

Die Werbezettel sind im Druck, auf der Internetseite kann man es schon lesen: Es gibt dieses Jahr wieder drei Filmvorführungen im Freien auf dem Gelände des Geflügelzuchtvereins Großenhain zwischen den Gleisen. Allerdings erst im August nach den Sommerferien, wenn der Bahnbau weiter fortgeschritten ist.

Diese Einschränkungen hatten eine Zeit lang für Unsicherheit gesorgt, ob die Filmfreunde tatsächlich dieses Jahr Sommerkino machen können. „Die Bahn sperrt ihr Baugelände dann mit einem Zaun ab, der offizielle Zugang erfolgt auch über den Stadtpark“, so Manja Siegel von den Filmfreunden. Parken kann man an der Jahnkampfbahn.

Gezeigt werden am 12. August „Die Köchin und der Präsident“, am 19. August „300 Worte Deutsch“ und am 2. September „Pride“. Die Filmfreunde haben damit wieder eine erlesene Auswahl getroffen. Wie schon in den Vorjahren gibt es zur Vorstellung gastronomische Betreuung. Beginn ist bei Einbruch der Dunkelheit.

www.filmfreunde-grossenhain.de

