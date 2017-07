Sommerkino am Spreebogen Fünf Wochen lang kommen Bautzener Filmfreunde jeweils mittwochs beim Open-Air auf ihre Kosten. Und auch bei Regen fällt die Vorstellung nicht aus.

Alles bereit fürs Sommerkino am Spreebogen: Nico Kalka, FÖJler beim Steinhaus, erledigt letzte Handgriffe. © Carmen Schumann

Wer möchte schon an lauen Sommerabenden Filme im Saal schauen? Unter freiem Himmel macht es viel mehr Spaß. Bautzener Filmfreunde wissen das. Nachdem 2015 das erste Mal Sommerkino auf dem Gelände des ehemaligen Stahl- und Behälterbaus am Spreebogen zu sehen war, geht die Veranstaltung nun in die dritte Runde. Das traditionelle Mittwochskino des Steinhauses wandert für die kommenden fünf Wochen ans Spreeufer. In der großen offenen Halle, in der die Leinwand aufgespannt wird, sitzen die Zuschauer luftig, aber im Notfall regengeschützt.„Nach dem großen Erfolg im ersten Jahr hatten wir bereits 2016 die Zahl der Stühle auf 200 aufgestockt“, sagt Steinhaus-Mitarbeiter Alexander Noack. Und wer rechtzeitig kommt, könne sogar einen Platz auf einem der Sofas in der ersten Reihe ergattern. Parkplätze sind am Spreebogen relativ wenige vorhanden. Deshalb empfehle es sich, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Verpflegung braucht aber niemand mitzubringen. Denn der Inhaber des Gewerbeparkes am Spreebogen, Matthias Mersiowsky, sorgt für kühle Getränke und Frisches vom Grill. Falls es doch einmal etwas frischer werden sollte, kann man auf vorhandene Decken zurückgreifen. Man kann sich aber auch Kissen und Decken selbst mitbringen. Auch eine wärmere Jacke sollte man im Gepäck haben. Um die Technik und um die Besucher kümmern sich an den fünf Filmabenden jeweils drei bis vier Steinhaus-Mitarbeiter.

Bei der Auswahl der Filme orientierten die Macher sich auf Produktionen, die anderswo schon gelaufen sind, aber in Bautzen noch nicht. Ein weiteres Auswahlkriterium, so Alexander Noack: „Sie müssen gut sein und zu uns passen.“ Los geht es an diesem Mittwoch mit der deutschen Agenten-Komödie „Kundschafter des Friedens“, hervorragend besetzt mit Filmgrößen aus Ost und West, wie Henry Hübchen, Jürgen Prochnow, Michael Gwisdek und Winfried Glatzeder. Im Programm sind in den kommenden Wochen aber auch mehr oder weniger lustige Streifen aus Frankreich, den USA und Großbritannien.

Sommerkino am Spreebogen: 2. August: Kundschafter des Friedens, 9. August: Monsieur Pierre geht online, 16. August: Café Society, 23. August: Trainspotting 2, 30. August: The Founder; Beginn ist jeweils 21 Uhr bei ausreichender Dunkelheit.

