Sommerhits für Kids Die Urlaubsregion um Altenberg hat einen besonderen Kalender für die Ferienzeit herausgebracht – nicht nur für Weitgereiste.

Das Bergbaumuseum feierte am Donnerstag Museumsfest, Kim und ihre Oma Brunhilde Büttner bastelten. © Karl-Ludwig Oberthür

Mal Appetit auf einen selbst gemachten Kräuterquark, für den das herzhafte Grünzeug eigenhändig auf den Bergwiesen gezupft wird? Oder Lust, mal ins Mittelalter abzutauchen und die Schwerter zu kreuzen? Die Urlaubsregion Altenberg hat im Juli und August für jeden Tag mehrere Vorschläge, was Ferienkinder unternehmen können. Sie dürfen natürlich gern ihre Eltern und Großeltern mitbringen. Und die Tipps richten sich nicht nur an Urlauber, die jetzt zahlreich das Osterzgebirge besuchen, sondern auch an Daheimgebliebene.

Jeden Tag was los zurück 1 von 5 weiter Montags Stadt- und Wetterführung Jeden Montag, 10Uhr, werden im Tourist-Info-Büro am Altenberger Bahnhof neue Gäste begrüßt. Sie sehen erst einen kleinen Film über die Umgebung, danach gibt es eine Stadtführung mit Quiz. Die Teilnahme kostet drei Euro, für Kinder einen Euro, für Urlauber mit Gästekarte frei. Wer wissen will, wie das Wetter und vor allem der Sommer wird, kann in der Zinnwalder Wetterwarte mehr dazu erfahren. Die Besichtigung beginnt 13.45Uhr und ist gratis. Eine Anmeldung ist bis 10Uhr im Hotel Lugsteinhof in Zinnwald erforderlich,Telefon 035056 3650. Dienstags Kräuter und Klamauk Die Gesundheitsbewussten und Naturliebhaber können sich Kräuterfrau Bruni um 14Uhr am Tourist-Info-Büro Altenberg anschließen und Richtung Kahleberg Kräuter sammeln gehen. Danach wird daraus ein schmackhafter Kräuterquark zubereitet. Die Teilnahme kostet drei Euro, für Kinder die Hälfte; mit Gästekarte 1,50Euro bzw. für Kids frei. Um Anmeldung wird bis zum Vortag im Tourist-Info-Büro gebeten, 035056 23993. Entertainer Wolfgang Franke erwartet große und kleine Besucher bis zum 22.August jeden Dienstag, außer am 25.Juli, zu einem bunten Programm ab 16.30Uhr im Hotel Lugsteinhof in Zinnwald, der Eintritt ist frei. Mittwochs Forstbesuch und Familientag Im Forstbezirk Bärenfels können Interessierte ab 10Uhr 400Jahre Waldgeschichte erleben. Es gibt eine Führung über den Forsthof auf der Alten Böhmischen Straße2 und eine Wanderung durch das Naturschutzgebiet Hofehübel in Bärenfels. Treff ist direkt im Forsthof. Das etwa zweistündige Erlebnis kostet drei Euro pro Person, für Kinder die Hälfte. Im Stadtbad Lauenstein ist mittwochs, ab 13Uhr, Familientag. Der Eintritt kostet drei Euro für Erwachsene. Sind Kinder in ihrer Begleitung, können sie gratis rutschen, baden und spielen. Donnerstags ist Zeit für Abenteurer Im Bergbaumuseum Altenberg können 10Uhr im Stolln Schätze gehoben werden. Bitte Taschenlampe mitbringen. Erwachsene sind für sieben, Kinder für vier Euro dabei. Abenteuerlich geht es ab 10.30Uhr auch im Schloss Lauenstein zu. Dann gibt es Ritterspiele für die ganze Familie und natürlich ebenfalls einen Schatz; Eintritt sechs/vier Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich, Telefon 035056 23993. Freitags wird es tierisch Bei der täglichen Fütterrunde um 10Uhr im Wildpark in Hartmannmühle können Interessierte dabei sein und den Tierpflegern über die Schulter schauen (5,50/3,50Euro).

Das Tourist-Info-Büro in Altenberg hat in Kooperation mit Freizeiteinrichtungen, Museen, Vereinen und Hotels einen Ferienveranstaltungskalender zusammengestellt, der auf Höhepunkte in der Region verweist wie das Schmalspurbahn-Festival von Freital-Hainsberg bis Kipsdorf an diesem Wochenende, das traditionelle Wildschweingrillen vom 21. bis 23. Juli in Rehefel, den Musiksommertag am 13. August in Oberbärenburg oder das Nachtrodeln am 19. August auf der Sommerrodelbahn in Altenberg. Damit Interessierte nicht lange suchen müssen und das Spannende am Ende noch verpassen, weil es gerade terminlich nicht klappt, gibt es darüber hinaus wöchentliche Sommerhits für Kids. Das sind feste Veranstaltungen – meist zwei am Tag –, die bis Ende August im Wochenrhythmus immer wiederkehren. Die SZ gibt einen Überblick.

zur Startseite