Sommergefühle in der Herbstsonne Auf diese Temperaturen hat Dresden gewartet. Und es bleibt so schön.

Rollerblades fahren: Franzi packte am Sonntag noch einmal ihre Rollerblades aus und sauste über den Elberadweg. Am Japanischen Palais gönnte sich die Dresdnerin eine Pause in der warmen Oktobersonne.

Dresden erkunden: Touristen zieht es zwar auch bei trübem Wetter auf den Neumarkt. Mehr Spaß macht der Stadtbummel aber ohne dicke Jacke. Mit blauem Himmel und Sonnenschein werden außerdem die Erinnerungsfotos schöner.

Eis lecken: Die dreijährige Marla (r.) und die gleichaltrige Tamara mussten lange warten, bis das Wetter passte. Am Sonnabend durften sie sich am Goldenen Reiter endlich eine Portion Eis holen – in ihren Wunschfarben natürlich.

Oldtimer bestaunen: Sonnenhungrige suchten die letzten grünen Grashalme, Autofans zog es in den Alberthafen zum Oldtimermarkt. Stefan Helbig reiste mit seiner 40 Jahre alten Triumph Spitfire des britischen Herstellers Leyland Motors an.

Nach verregneten, grauen und kalten Tagen hat er am Wochenende doch noch den Weg nach Dresden gefunden – der langersehnte Goldende Herbst. Viele haben die sommerlichen Temperaturen von bis zu 23 Grad in vollen Zügen ausgekostet. Vor allem junge Leute nahmen auf den Elbwiesen ein Sonnenbad. Familien ließen sich von ihren Kindern zu einem Eis überreden. Und Biergärten wie der Johannstädter Fährgarten platzten vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr aus allen Nähten. „Wir sind sehr zufrieden, nachdem die letzten Wochen so verregnet waren“, sagte Wirt Jens Bauermeister am Sonntagabend. Bis Ende Oktober wird der Fährgarten auf jeden Fall öffnen. Danach entscheidet das Wetter, ob es noch reicht zum Draußensitzen. Im Biergarten hatten es sich am Wochenende auch Daniel Grabner und Eva Kathgasser gemütlich gemacht – Österreicher aus Graz. Das Wetter sei wesentlich besser als zu Hause, sagten sie mit Blick auf die Elbe. „Wenn wir irgendwo anders hinziehen müssten, dann nach Dresden.“

Viel Glück bei der Urlaubsplanung hatte auch Carolin Wuitz. Die 31-Jährige aus Thüringen bummelte am Sonnabend durch die Dresdner Altstadt und erwischte die Frauenkirchenkuppel mit ihrem Smartphone eingebettet im blauen Himmel – bestes Wetter zum Fotografieren. Für den Sonntag plante die junge Frau einen Ausflug in die Sächsische Schweiz.

Sonne verwöhnt die Dresdner auch am Montag und Dienstag. Um die 20 Grad werden noch einmal erwartet, sagen die Meteorologen. Zur Wochenmitte gehen die Temperaturen dann allmählich zurück und immer mehr Wolken tauchen am Himmel auf. Mit einem Kälteeinbruch sei erst einmal aber nicht zu rechnen.

