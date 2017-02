Sommerfest wichtiger als Schnapszahl Der Valentinstag und andere besondere Termine bieten sich als Hochzeitstage an. In Boxberg ist ein Tag ausgebucht.

Bei der Vogelhochzeit steht der Termin schon fest. Wie hier die Kita Ulja trauen sich um jeden 25. Januar kleine Brautpaare im Vogelkostüm. Für die großen ist die Terminwahl da bedeutend freier. Im Jahr 2017 liegen die Präferenzen dabei nicht bei den auffälligen Daten. © André Schulze

Am 14. Februar heiratet niemand in Kodersdorf. Das weiß Bärbel Schütze genau. Denn die Mitarbeiterin der Verwaltung vertritt in dieser Woche Margitta Dittrich, die Leiterin des Standesamtes im Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße. Eine Trauung am Tag der Verliebten fiele in ihren Zuständigkeitsbereich.

Überhaupt sind im Standesamt in Kodersdorf die Daten eher unwichtig. Das sagt jedenfalls ein Blick in den Kalender. „Die Termine sind bei uns gleichmäßig über das Jahr verteilt. Besonders beliebt sind Sonnabende“, sagt Bärbel Schütze. Deshalb ist eigentlich fast ein wenig verwunderlich, dass bisher für den 1. Juli nur eine Hochzeit eingetragen ist.

Denn dieser Tag ist erstens ein Sonnabend, zweitens aber auch die einzige wahre Schnapszahl, die sich im Jahr 2017 erreichen lässt. Am 1.7.17 können sich also noch Paare in Kodersdorf verehelichen. Andere Daten wie der 7. oder der 17. Juli seien für Heiratswillige in diesem Jahr gänzlich uninteressant. Und das ist nicht nur in Kodersdorf der Fall.

Auch in Boxberg verzeichnet das Standesamt bisher lediglich eine Hochzeit am 1. Juli. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei uns Schnapszahlen nicht besonders beliebt sind“, sagt Standesbeamtin Carmen Hantschke. Gerade für die Hochzeiten am Bärwalder See geht es eher darum, zu welchem Datum auf gutes Wetter zu hoffen sei. „Das Datum an sich spielt die geringste Rolle“, sagt sie.

Häufiger seien Tage, die im Leben der Paare wichtig sind. Wann sich die beiden kennengelernt haben, zum Beispiel. Wenn mit dem Hochzeitsdatum ein Geburtstag mit herein genommen werden kann. Wenn ein bestimmter Tag seit Generationen der Termin zum Heiraten ist. Familientraditionen gehören also auch zum Bund der Ehe dazu.

Auch der beliebteste Tag im Jahr 2017 im Boxberger Standesamt hat nichts äußerlich Auffälliges an sich. Es ist der 29. Juli. „An diesem Tag ist das Heiraten bei uns eher nicht mehr möglich“, sagt Carmen Hantschke. „Höchstens 16 oder 17 Uhr könnte es noch gehen.“ Sie denkt, dass gerade dieser Tag zufällig so beliebt ist, weil er im Hochsommer liegt.

Für Juli muss Adina Pohl bisher noch keinen Ring gravieren lassen. „Meine Kunden geben meist wenige Wochen vor dem Termin den Auftrag“, erzählt sie. Die Uhrmacherin führt das Fachgeschäft für Uhren und Schmuck in Niesky in Familientradition fort. Dass ihre Kunden relativ spontan bestellen, ist kein großes Problem, denn bei ihr gibt es vor allem bereits gefertigte Ringe aus Titan eines bestimmten Herstellers. Ihr Vater habe bei besonders knappen Bestellungen auch schon Ringe direkt aufs Standesamt gebracht.

Adina Pohl hat ebenfalls festgestellt, dass den Menschen in der Region ihr Fest am wichtigsten beim Heiraten ist. „Häufig sind die ersten Ringe eher preisgünstig“, erklärt sie. Zu einem späteren Termin, zum Beispiel zu einem Jubiläum, gönnten sich die Menschen dann teurere Ringe. Jungvermählte stecken lieber mehr Geld in die Hochzeitsfeier.

Das gilt auch für die Gravur. Denn hier gibt es zwei Varianten: das meistens gewählte Einritzen von Ziffern und Buchstaben, wie dem Namen des Partners und dem Hochzeitstag. Oder eine Lasergravur, bei der beliebige Symbole und Schriftzüge eingescannt und auf das Schmuckstück übertragen werden können. Zum Beispiel der Name der Liebsten in ihrer eigenen Handschrift – das kostet aber ein bisschen.

Bei persönlich angefertigten Goldringen ist übrigens der Preis zuweilen eine Überraschung. Denn er kann vom Preis am Tag der Bestellung abweichen, weil er vom Tagespreis des Rohstoffs abhängt. Und da gilt der Tag der Fertigung. „Wir sind in solchen Fällen unseren Kunden entgegen gekommen“, sagt Adina Pohl.

Zweifarbige oder in Weißgold gehaltene Eheringe sind momentan eher im Trend als Gelbgold, weiß sie. Für Damen kommt häufig ein Schmuckstein zum Einsatz, für Männer eigentlich nie. In den vergangenen Jahren haben Nieskyer Paare einander auch häufiger Ringe in Roségold an die Finger gesteckt.

zur Startseite