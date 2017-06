Sommerfest mit Kult-Band und Luther Im Epilepsiezentrum Kleinwachau wird am Sonnabend groß gefeiert.

Bei dem Fest mit dabei: die Partyband „Retroskop“. © PR

Am Sonnabend steigt im Epilepsiezentrum Kleinwachau in Liegau wieder das traditionelle Sommerfest. Die Open-Air-Veranstaltung beginnt 13.30 Uhr mit einem Festgottesdienst auf der Bühne vorm Brunnenhaus. Das Sommerfest ist gleichzeitig auch Kirchspieltag; und so werden die Radeberger Konfirmanden passend zum 500. Reformationsjubiläum einen historischen Luther-Parcours gestalten.

Auf dem gesamten Gelände des Epilepsiezentrums erwartet die Gäste ein buntes Programm. Von der Förderschule wird es einen Rollstuhlparcours geben und in der Turnhalle zeigen sportliche Rollstuhl-Rugby-Akteure, welche Geschwindigkeit in einem Rollstuhl stecken kann. 15.30 Uhr präsentieren die Förderschüler eine kreative Zirkusaufführung; der Werksverkauf der Kleinwachauer Werkstätten wird geöffnet sein und auch ein Blick in die Produktionsräume ist möglich. Streichelzoo, Zwergen-Kletterwald und Spiele – auch für die Jüngsten wird richtig viel dabei sein.

Musikalischer Höhepunkt ist dann ab 20 Uhr der Auftritt der Kult-Partyband „Retroskop“. Der Eintritt ist frei. (szo)

www.kleinwachau.de

