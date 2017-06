Sommerfest mit Auszeichnung Die Volksbank, der Verband der Selbstständigen und die SZ laden in den Barockgarten. Für einen Gast wird es besonders spannend.

© Marko Förster

Heidenau. Ein Sommerfest der besonderen Art wird am Freitagabend im Barockgarten Großsedlitz gefeiert. Knapp 200 Gäste sind dabei, wenn Landrat Michael Geisler (CDU) als Laudator zusammen mit der Volksbank Pirna, dem Verband der Selbstständigen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und der Sächsischen Zeitung den Unternehmer des Jahres 2017 auszeichnet. Für den Geehrten wird es eine Überraschung sein, denn er weiß noch nichts von der Ehrung. Nur so viel: Er kommt aus einer Branche, die in den letzten Jahren sehr gefragt ist.

Nach der Preisverleihung erwartet die geladenen Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vor der einmaligen Kulisse des Barockgartens ein Grillfest mit lockerer Unterhaltung. Der Abend wird auch vielfältige Möglichkeiten bieten, sich auszutauschen. Unterstützt wird das Ereignis auch vom Immobilienzentrum Sächsische Schweiz, an dem die Volksbank und die Geva Unternehmensgruppe beteiligt sind.

Islamwissenschaftler hält Rede

Wie jedes Jahr laden die Organisatoren einen überregional bekannten Gastredner ein, der zu einem aktuellen gesellschaftspolitischen oder wirtschaftsrelevanten Thema spricht. In diesem Jahr ist es Michael Lüders, Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Der Islamwissenschaftler und Politikberater ist vielen als Talkshow-Gast bekannt, so diskutierte er im April bei Anne Will mit. Sein Buch „Die den Sturm ernten – wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte“ stand dieses Jahr wochenlang in der Bestsellerliste des Spiegels. (SZ)

