Sommerfest erstmals eintrittsfrei In Rothenburg wird nur an drei Tagen gefeiert, aber dafür mehr Sportliches angeboten.

Blick vom Riesenrad beim Sommerfest 2016. © Rolf Ullmann

Rothenburg. Gerade kurz vor der Zielgeraden des Rothenburger Sommerfestes bleibt der Stuhl von Heike Böhm im Beratungszimmer des Rathauses leer. Die Bürgermeisterin muss seit Beginn der Woche das Krankenbett hüten. Das Organisationsteam muss daher die noch anstehenden Aufgaben aufteilen. Aus diesem Grund übernimmt auch Lydia Seifert die Aufgabe, die Presse über den Stand der Vorbereitungen und dem vorliegenden Programm zu informieren.

Fest steht, dass es in diesem Jahr nur drei Veranstaltungstage geben wird und alle Bereiche ohne Eintritt besucht werden können. Die zahlenden Gäste beim Rothenburger Sommerfest sind seit Jahren zurückgegangen. Darauf hat die Stadt nun reagiert. In diesem Jahr kostet das Volksfest erstmals keinen Cent. Gäste können sich aber einen Festtagspin kaufen, und so einen Beitrag zur Finanzierung leisten. Im Gegenzug hoffen die Veranstalter auf mehr Zuspruch. In der Vergangenheit haben Schausteller und Gastronomen immer wieder angeregt, das gesamte Festareal für die Allgemeinheit kostenfrei zu öffnen. Zudem hat man mit der „Eintrittsfreien Zone“ auf dem Gelände der Fahrgeschäfte bislang gute Erfahrungen gemacht. Nun wird sich zeigen, ob das neue Konzept von den Gästen angenommen wird.

Auch das Rahmenprogramm soll an die geänderten Bedürfnisse der Gäste angeglichen werden. So stehen mehrere Sportturniere an der Jahnstraße ebenso im Programm wie auch ein Musikcontest und ein Skatturnier. Mit diesen Neuerungen möchte man das Fest auch für junge Besucher interessanter machen. Wie Lydia Seifert berichtet, können sich auch weiterhin noch junge Talente melden, welche sich bei dem Contest auf der Bühne zeigen möchten. Dabei sind nach ihren Ausführungen nicht nur Musiker, sondern auch Artisten und weitere Künstler gefragt.

An jedem Abend soll außerdem ein Künstler auf der Bühne am Markt auftreten. Popsänger Mark Ashley sowie Mr. Feelgood stehen bereits in dem frisch gedrucktem Programm. Weitere Höhepunkt sind traditionell das Höhenfeuerwerk und der Festumzug am Sonntag. Auch hier wünschen sich die Organisatoren noch Firmen und Vereine, welche sich mit möglichst ausgefallenen Festwagen präsentieren. Da in diesem Jahr wieder der Umzug bis nach Noes führt, wünscht man sich gerade aus diesem Ort noch eine rege Beteiligung. Schließlich sollen die Gäste die Vielfalt der Rothenburger vermittelt bekommen.

