Fußball Sommercamps beim Radebeuler BC Der Radebeuler BC veranstaltet auch in diesem Jahr für Kinder aller Altersstufen Sommercamps.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Der Radebeuler BC veranstaltet auch in diesem Jahr für Kinder aller Altersstufen Sommercamps. Rund 70 Kinder nehmen an insgesamt vier Camps teil und sorgen während der Sommerferien für Leben im Weinbergstadion und in Rehefeld, wo der Klub zum wiederholten Mal für Kinder älterer Jahrgänge ebenfalls ein Ferienlager organisiert.

Unterstützt wird der RBC in diesem Jahr durch die Sächsische und Dresdner Back- und Süßwaren GmbH, die ihren Firmensitz in Radebeul hat. So hat das Traditionsunternehmen, dessen Vorzeigemarke der Brotaufstrich „Nudossi“ ist, allen Kindern ein T-Shirt zum Sommercamp gespendet. Eberhard Weiche, Jugendleiter des Radebeuler BC: „Wir sind Familie Hartmann sehr dankbar, dass sie uns dieses Jahr helfen, den Kindern ein schönes Feriencamp zu ermöglichen. Mit ihrem Engagement würdigen sie unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen der Region.“

Die Camps des künftigen Landesligisten finden seit Jahren großen Anklang nicht nur bei den Fußballern aus den eigenen Nachwuchsmannschaften. Auch aus dem Umkreis kommen viele Kinder, um unter qualifizierten Übungsleitern zu trainieren. Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Der Verein überlegt sich jedes Jahr aufs Neue, welche Aktionen außerhalb des Fußballplatzes für die Kinder von Interesse sein könnten. „Wir reagieren natürlich flexibel auf die äußeren Bedingungen und lassen uns immer wieder etwas einfallen. Ob Kino oder auch Indoor-Spielplatz – wir versuchen, ein buntes Programm zusammenzustellen, obgleich natürlich das Hauptaugenmerk auf das Training mit dem Fußball liegt“, erklärt Weiche. Wer kurz entschlossen sein Kind noch für eines dieser Camps anmelden möchte, kann dies unter info@rbc08.de tun. (SZ)

zur Startseite