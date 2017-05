Sommer, Sonne, Freibad?

Bei „lauschigen“ acht Grad Wassertemperatur stieg Radebergs Bademeister Gerd Lippmann für die SZ in die Fluten. Ab Montag dürfen das hier alle © Thorsten Eckert

In der Region um Kamenz startet bereits an diesem Wochenende in einigen Orten die Freibadsaison. Hoffentlich mit etwas Sonne im Rücken.

So öffnen die Bäder in der Region zurück 1 von 10 weiter Wiesengrund in Bischheim Saisonstart: Ab diesem Sonnabend, 13 Uhr, geöffnet. Öffnungszeiten: Vor den Sommerferien von Montag bis Freitag ab 13 bis 19 Uhr geöffnet. In den Sommeferien und an Wochenenden von 10 bis 19 Uhr. Eintrittspreise: Kinder 2 Euro, Erwachsene 3 Euro. Neues: Die Umkleiden des Freibads wurden während der Winterpause verschönert. Außerdem gibt es ein neues Schachbrett und die Räume des Sozialtrakts wurden ein wenig vorgerichtet. Stadtbad Radeberg Saisonstart: Ab Montag, 8 Uhr, ist das Stadtbad an der Wasserstraße geöffnet. Freier Eintritt am ersten Tag! Öffnungszeiten: Das Bad ist wetterunabhängig täglich von 8 bis 10 Uhr und 17 bis 19 Uhr geöffnet. Ab 20 Grad Celsius ist dann durchgehend 8 bis 19 Uhr offen, ab Juni bis 20 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene zwei Euro, Ermäßigte 1.50 Euro (ab 18 Uhr 1,50 und ein Euro), Familienkarte 6,50Euro (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder), Saisonkarte 50 Euro, Ermäßigte 30 Euro. Neuigkeiten: Die Sanierung der Steinkabinen im unteren Badbereich wird Anfang Juni beendet, das Planschbecken hat ein Sonnensegel bekommen. Auch die Lieferzufahrt zum Badkiosk ist fertiggestellt. Nach der Saison wird endlich der Badparkplatz saniert. Events: Kindertag mit Überraschungen am 1.Juni, Nachtbaden ab Juni immer am letzten Freitag des Monats, Beachvolleyballturnier am 17.Juni. www.stadtbad-radeberg.de Masseneibad Großröhrsdorf Saisonstart: Das Masseneibad wird am 13. Mai um 9 Uhr eröffnet. Öffnungszeiten: Ab Saisonstart bis September von 9 bis 20 Uhr. Eintrittspreise: Kinder (5 bis 18 Jahre und Ermäßigte) zahlen drei Euro und Erwachsene 5,50 Euro. Neues: Auswechselung der lockeren und alten Gehwegplatten und Anti-Rutsch-Beläge an Sprungturm und Brücke. Walkmühlenbad in Pulsnitz Saisonstart: Seine Bahnen kann man im Walkemühlenbad ab dem 20. Mai ziehen. Öffnungszeiten: Ab Mitte Mai täglich von 9 bis 19 Uhr. Im Zeitraum zwischen Mitte Juni bis Ende August hat das Freibad bis 20 Uhr geöffnet. Danach bis zum Saisonende bis 19 Uhr. Eintrittspreise: (Ermäßigte) Kinder ein Euro, Erwachsene 2,50 Euro. Neues: Die Beckenumrandung ist fertiggestellt. Erlebnisbad Königsbrück Saisonstart: Datum der Saisoneröffnung derzeit noch unbekannt. Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 19 Uhr. Im Juni von 10 bis 20 Uhr. Das Freibad hat auch im Juni bis 21 Uhr geöffnet - bei badefreundlichen Temperaturen. Eintrittspreise: Kinder ab drei Jahren 1,50 Euro, Erwachsene 3 Euro. Besonders: Das Erlebnisbad bietet unter anderem zwei Volleyballfelder und vier Tischtennisplatten. Buschmühlenbad Hauswalde Saisonstart: Anbaden am 1. Juni, ab 2. Juni geöffnet Öffnungszeiten: wochentags von 12 bis 19 Uhr und am Wochenende und in den Schulferien von 10 bis 20 Uhr Eintrittspreise: stehen noch nicht fest Neues: Das Bad wird ab diesem Jahr durch einen Verein betrieben. www.naturbad-buschmühle.de Freibad Großnaundorf Saisonstart: Ein genauer Termin für die Eröffnung steht noch aus. Öffnungszeiten: Das Freibad in Großnaundorf öffnet in dieser Saison bis September von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr. In den Sommerferien öffnet das Bad ab 10 Uhr. Eintrittspreise: Kinder bis drei Jahre ein Euro, Kinder ab drei bis sechzehn Jahren 1,50 Euro und Erwachsene 2,50 Euro. Besonders: Das Kleinbad-Feeling. - Im Vergleich zu anderen Freibädern. Teichwiesenbad Ottendorf Saisonstart: Ab Sonnabend um 10.30 Uhr ist das Teichwiesenbad an der Teichstraße 4a geöffnet. Öffnungszeiten: täglich 10.30 bis 19 Uhr, bei besonders schönem Wetter auch länger. Bei schlechtem Wetter bleibt das Teichwiesenbad geschlossen oder öffnet seine Pforten erst ab 13 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene 2,50 Euro, Ermäßigte ein Euro. Die Jahreskarte ist für 25 Euro zu haben, Ermäßigte zahlen 12,50 Euro. www.ottendorf-okrilla.de/teichwiesenbad Wachau Saisonstart: Geplant war der Saisonstart für kommenden Montag, aber geöffnet wird erst ab Temperaturen über 20Grad Celsius. Die Gemeinde wird mitteilen, wann sich die Türen tatsächlich öffnen werden. Öffnungszeiten: Geöffnet ist dann täglich von 14 bis 20Uhr, sonnabends und sonntags von 10bis 20Uhr. In den Sommerferien täglich 10 bis 20Uhr. Eintrittspreise: Tagesticket pro Erwachsenen zwei Euro, Ermäßigte zahlen einen Euro. Attraktion: Das Bad in der Fasaneriestraße hat einen Sprungturm. Karswaldbad Arnsdorf Saisonstart: Das Karswaldbad öffnet voraussichtlich am 28. Mai um 11 Uhr. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 18Uhr, sonnabends, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr. In den Schulferien durchgängig 11 bis 19 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene zwei Euro, Auszubildende und Studenten 1,50 Euro, Kinder bis 17 Jahre 80 Cent. Jahreskarte Erwachsene 40 Euro, Ermäßigte 30 Euro und Kinder 22 Euro. Events: 20. Mai – noch vor dem Saisonstart – große Eröffnungsparty. Vom 30. Juni bis 2. Juli Badfest, am 19. August traditionelles Zeltlager. Termin für die Abschluss-Party ist noch offen. www.karswaldbad-arnsdorf.jimdo.com

Die SZ hat geschaut, wann es losgeht und wo es etwas Neues gibt.

