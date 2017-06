Sommer mit Musik gestartet Die Veranstaltung Fête de la musique hat am Mittwoch wieder zahlreiche Musiker in Görlitz zusammengeführt - an teils ungewöhnlichen Spielorten.

Der Posaunenchor der Frauenkirche spielt auf dem Balkon der Peterskirche. © nikolaischmidt.de

Die Veranstaltung Fête de la musique hat am Mittwoch wieder zahlreiche Musiker in Görlitz zusammengeführt. An vielen Straßen und Plätzen der Stadt spielten Bands, Ensembles, Chöre sowie einzelne Musiker aus verschiedenen Genres und Altersklassen anlässlich des Sommerbeginns und längsten Tages des Jahres. So trat zum Beispiel der Posaunenchor der Frauenkirche hoch oben auf dem Balkon der Peterskirche auf (Foto). Der Eintritt war kostenlos. Die internationale Veranstaltung wurde 1982 ins Leben gerufen. Im Görlitz ist der Verein „Wildwuchs“ Koordinator für die Veranstaltung. (SZ)

