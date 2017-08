Sommer kommt nur schwer in Tritt Glühende Hitze und regnerische Kühle wechselten sich im Juli in der Oberlausitz stetig ab.

Auch im Juli wechselten sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Verantwortlich dafür zeichneten sich die Tiefdruckgebiete „Zlatan“ und „Alfred“. Foto: dpa © dpa

Ein paar Tage Regen, ein paar Tage Sonne und nach der Hitze immer wieder Blitze – Sommer kann eben auch so sein. Der Juli war regelmäßig unregelmäßig, aber im Mittel doch sehr warm. Dennoch: Neben Sonnencreme gehörten auch wärmende Jacken und der Regenschirm zur Ausstattung von Urlaubern und Daheimgebliebenen.

Dabei kamen die Tageshöchsttemperaturen nur selten unter 20 Grad. Lediglich zur Monatsmitte zeigte das Thermometer wenige Grad darunter, was auch im Zusammenhang mit den vorangegangenen Niederschlägen steht. Mit 21,7 Millimetern Regen, gemessen in Jonsdorf, war der 11. Juli der regenreichste Tag, wobei es jedoch gegen Monatsende noch einmal niederschlagsreich wurde, wobei es zu starkem Regen und teils heftigen Gewittern kam. Die letzten beiden Tage des Monats erwiesen sich mit über 30 Grad allerdings dann als die heißesten, wie die Wetterstation Bertsdorf-Hörnitz meldet.

Wer gleich zu Monatsbeginn auf einen Sonnenmonat gehofft hatte, wurde allerdings enttäuscht. Denn das Tief „Zlatan“ rückte bereits nach zehn Tagen an und brachte Regenschauer und Kühle. 6,6 Grad Tagesminimum vom 13. Juli bedeuteten somit den Kälterekord im Juli. Kaum war diese Kaltfront weiter nach Nord- und Südosten abgezogen, stellte sich bereits Tief „Alfred“ von Südwesten und Westen her mit neuen Niederschlägen ein. „Alfred“ bewegte sich dabei nur sehr langsam über die Oberlausitz in Richtung Osten, weshalb manche Niederschläge lokal auch sehr kräftig ausfielen. Anschließend wurde es zum Monatsende aber wieder freundlicher.

An vielen Orten kam es im Juli zu Gewittern mit Blitz und Donner. Meteorologisch ist das mit hohem Luftdruck von stellenweise 1 018 Hektopascal und einer hohen Luftfeuchtigkeit mit Spitzenwerten von über 80 bis zu 90 Prozent begründet.

Das führte bei vielen Leuten dazu, dass der Kreislauf Belastungen ausgesetzt wurde. Kopfschmerzen, Migräneattacken, Schwindelgefühle und niedriger Blutdruck machen besonders Älteren zu schaffen. Unter solchen Wetterbedingungen läuft der Stoffwechsel verlangsamt ab.. Müdigkeitserscheinungen im Alltag inklusive. Vielerorts wehte zudem ein kräftiger Wind mit Geschwindigkeiten von über zehn Metern pro Sekunde, am 12. Juli sogar den Monatshöchstwert von 16,5 Meter pro Sekunde, wie die Wetterstation Bertsdorf-Hörnitz angab.

Klimawandel und Bauernregel

Ein Sommer mit Stark- und Dauerregen über mehrere Tage wird nach Ansicht von Potsdamer Klimaforschern bald nicht mehr nur Ausnahme sein. „Ganz normale Bilderbuchsommer, trocken und mit Temperaturen um die 25 bis 30 Grad über mehrere Wochen, werden immer seltener“, sagt der Meteorologe Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Normal werden nach seiner Einschätzung zunehmend längere Trockenperioden und Hitzephasen, gefolgt von Stark- und Dauerregen.

Doch auch in Zeiten des Klimawandels gelten die guten alten Bauernregeln weiter. „Soll gedeihen Obst und Wein, muss der Juli trocken sein“, wissen die Landwirte seit Jahrhunderten. Für die diesjährige Ernte verheißt das Wetter im letzten Monat also eher mäßige Aussichten.

Was aber den Klimawandel betrifft, so gibt es Hinweise, dass dieser nicht nur die Temperaturen allmählich steigen lässt, sondern auch ein häufiger Wechsel von Wetterlagen mit Unwetterpotenzial die Folge ist. Die Tagesrekorde bei Hitze in der Oberlausitz in Kombination mit sehr starken Regenfällen beweisen das für den Juli auch konkret vor Ort.

