Sommer-Buslinie nach Meißen Der Tourismusverband, der Landkreis und die VGM haben die Route gemeinsam eingerichtet.

Bequem von Meißen nach Moritzburg und zurück gelangen können Touristen und Ausflügler viermal täglich mit der Buslinie „M“. Für die bis Ende Oktober eingerichtete Route haben der Landkreis Meißen, der Tourismusverband Sächsisches Elbland, die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) und der VVO den Hut auf.

In Moritzburg angekommen, sind Abenteuer unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade in den Hochseilgärten am Mittelteich bzw. am Wildgehege zu erleben (www.hochseilgarten-moritzburg.de bzw. abenteuerpark-moritzburg.de). Natürlich ist auch das Wildgehege selbst einen Besuch wert: Auf circa 43 Hektar lassen sich Elchnachwuchs, Rot- und Damhirsche, Luchse, Wölfe u. a. beobachten (www.wildgehege-moritzburg.de). Schloss Moritzburg hat in den Ferien Kostümführungen für Kinder im Programm (www.schloss-moritzburg.de) und die Erlebnisplantage mit Labyrinth im Maisfeld (www.spargelhof-ponickau.de) lädt zu einem spannenden Entdeckungsspiel in die Gänge des Maisfelds ein.

Auch Wassersportler kommen auf ihre Kosten bei Boots- und Kanufahrten auf dem Dippelsdorfer Teich. Einer-, Zweier- und Dreier-Kajaks können im Ferienpark Bad Sonnenland ausgeliehen werden (www.bad-sonnenland.de). (SZ)

Weitere Informationen sind unter www.vvo-online.de/Dresden-Elbland-Tour oder bei der Moritzburg-Information telefonisch unter 035207 8450 bzw. www.kulturlandschaft-moritzburg.de erhältlich.

