Sommer bleibt bis zum Wochenende Bäume treiben aus, Veilchen blühen. Problematisch ist das aber nicht.

Dass dieser Monat so warm ist, ist gar nichts Ungewöhnliches. © Norbert Millauer

Die Herbstblüher stehen in voller Pracht, die Bienen schwirren durch die Blüten, in den Kleingärten herrscht reges Treiben. Die Menschen in der Region nutzen die womöglich letzten sommerlichen Tage dieses Jahres, um ihre Gärten winterfest zu machen. Das klingt idyllisch – doch welche Folgen hat der warme Oktober für die Natur?

Dass dieser Monat so warm ist, ist gar nichts Ungewöhnliches, erklärt Markus Biernath, Leiter des Forstbezirks Dresden. „Das zeigt die Formulierung des goldenen Oktobers ja bereits.“ Es könne aber passieren, dass vereinzelt Bäume austreiben. In der Regel sei dies jedoch nicht temperaturgesteuert, sondern hänge von der Länge des Tages ab. Ob der Wald Schäden davontrage, liege vielmehr an der Regenmenge. Zum Beispiel bedeute eine Trockenphase, dass sich Borkenkäfer wohlfühlen. Weil es in diesem Herbst recht wenig geregnet habe, gab es damit vereinzelte Probleme.

Dass Insekten bei diesem Wetter noch aktiv sind, beobachtet auch Nicole Kramer, Fachberaterin der Dresdner Gartenfreunde. Sie berichtet, dass einige Frühblüher gerade Knospen entwickeln oder schon in Blüte stehen: „In meinem Garten blühen die Veilchen.“ Dies sei jedoch weder unnormal noch problematisch. „Diese einheimischen Pflanzen sind an solche Witterungsverläufe angepasst“, erzählt sie. Wird es kalt, verwelken sie.

Auch in Kramers Garten schwirren Bienen umher: „Sie nutzen die Herbstastern und das Basilikum als Nahrungsquelle.“

Noch bis zum Wochenende können Menschen, Pflanzen und Tiere das warme Wetter genießen, berichtet Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst. Bis Freitag bleibt es trocken, mit Temperaturen um 20 Grad.

Am Wochenende kühlt es auf Temperaturen um 15 Grad ab, es gibt Windböen mit Geschwindigkeiten von rund 50 bis 60 Kilometern pro Stunde. Dann muss sich der Borkenkäfer in Acht nehmen und die Bienen bleiben sicherlich lieber im trockenen Insektenhotel: Ab Sonntag ist mit Regen zu rechnen. (the)

