Solpen als Sieger? Am 11. November zeigt sich, ob eine Idee der Stadt preisverdächtig ist.

Stolpen. Zur Abschlussveranstaltung von „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ am 11. November in Leipzig zur Denkmal-Messe werden die Preisträger gekürt. Und möglicherweise gehört die Stadt Stolpen dazu. Deshalb steigt in den letzten Tagen auch die Spannung. Mit 29 Projektideen haben sich so viele sächsische Städte und Gemeinden wie lang nicht mehr zum diesjährigen Wettbewerb von „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ angemeldet.

Die Stadt Stolpen hat sich mit ihrem Beitrag „Findet Geist und Maus“ daran beteiligt und hofft natürlich auf einen Preis. Der Stolpener Beitrag enthält ein Suchspiel für die Jüngsten sowie eine App, mit welcher sie die Stadt erkunden können. Die Älteren werden auf den naturkundlichen Rundweg gelockt. Ziel des Projektes ist es, Besucher nicht nur auf die Burg, sondern auch in die Innenstadt zu holen, um diese weiter zu beleben und nicht aussterben zu lassen. (SZ/aw)

