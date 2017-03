Solostück für zwei Trompeten und ein Ehepaar Holker und Ines Fischer sind nicht als Eheleute ein Team. Sie musizieren auch gemeinsam bei den Jahnatalern.

Seit acht Jahren laden die Original Jahnataler Blasmusikanten im März zur öffentlichen Probe ein. Hier stellen sie das neu zusammengestellte Programm vor. Diesmal gab es ein Solostück für zwei Trompeten mit dem musikalischer Leiter Holker Fischer und seiner Ines. © André Braun

Holker Fischer gibt den Takt an – zumindest bei den Original Jahnataler Blasmusikanten. Denn er ist seit etwa vier Jahren ihr musikalische Leiter und damit auch für die Programmgestaltung zuständig. „Holker Fischer macht sich ganz viele Gedanken, welche Stücke zu uns passen und die wir mit unserer Besetzung auch spielen können“, sagte der stellvertretende Vereinschef Dirk Schilling. Zwar würden die Stücke demokratisch ausgewählt, aber Holker Fischer dulde selten Widerstand. „Bis jetzt hat er immer das Richtige für uns ausgesucht“, so Schilling.

Dabei geht Holker Fischer ganz systematisch an die Suche nach neuen Stücken heran. „Ich habe eine Mappe mit allen möglichen Titeln. Dann überlege ich mir, ob das Stück mit unserer Besetzung spielbar ist“, so Fischer. Er suche Titel heraus, von denen er meint, dass sie beim Publikum gleich „ins Ohr“ gehen. Aber es gibt auch viele anspruchsvolle Stücke.

In diesem Jahr hat Fischer ein Solostück für zwei Trompeten sowie eine böhmische Polka ausgesucht, die die Jahnataler Musikanten zum ersten Mal zur öffentlichen Probe im voll besetzten Vereinshaus am gestrigen Sonntag präsentierten. Das Solostück wurde nicht nur zur wöchentlichen Probe einstudiert. Denn den Part der ersten Trompete übernimmt Holker Fischer persönlich. An seiner Seite spielt Ehefrau Ines Fischer. Und weil die beiden ein eingespieltes Team sind, gab es beim ersten Auftritt auch gleich viel Applaus.

Holker Fischer ist schon seit etwa 35 Jahren bei den Jahnataler Blasmusikanten. Zuvor spielte er im Schülerblasorchester der Ostrauer Schule. Geleitet wurde es von seinem Vater Heinrich Fischer, der auch der musikalische Leiter der Jahnataler Blasmusikanten war, bevor sein Sohn den Staffelstab übernahm. „Ich bin froh, dass Holker Fischer das Amt übernommen hat. Gerade bei der Leitung eines Ensembles ist die Verbundenheit ganz wichtig“, so Dirk Schilling. Und dass Musik verbinden kann, wird bei Holker und Ines Fischer ganz deutlich. „Ich habe erst im Waldheimer Pionierorchester und später im Döbelner Blasorchester musiziert“, so Ines Fischer. Danach legte sie eine etwa zehnjährige Pause ein. „Weil es meine Mutter schade fand, dass ich nicht mehr musizierte, schenkte sie mit zum 40. Geburtstag ein Ständchen von den Jahnataler Musikanten“, so Ines Fischer. Ihren künftigen Mann kannte sie zwar als Arbeitskollegen, doch sie wusste nicht, dass er bei den Jahnatalern ist. Das Ständchen weckte nicht nur wieder Interesse an der Musik, sondern auch am Kollegen. Seit fast zehn Jahren gehört Ines Fischer nun zum Ensemble und zu ihrem Mann. Nicht nur für sie sind die Original Jahnataler eine richtige Familie. Dazu gehören auch die Fans, die gestern zur öffentlichen Probe kamen. Mit dabei waren wieder Helmut und Hannelore Pfaff aus dem brandenburgischen Senftenberg, die es schon beim ersten Lied nicht mehr auf den Stühlen hielt.

