Sollte das Werk 1 durchgepaukt werden? Kam das Finanzloch im Stadt-Etat wirklich so plötzlich? Das Rathaus lässt die Frage offen.

Blick in das Gebäude, das ab 2019 das soziokulturelle und Jugendzentrum Werk 1 beherbergen soll. © nikolaischmidt.de

Kaum war die Nachricht von den niedriger als erhofft ausgefallenen Gewerbesteuer-Einnahmen bekannt, stutzte mancher über den Zeitpunkt. FDP-Mitglied Martin Pecheck fragte auf der SZ-Facebook-Seite: „Mir stößt auf, dass das Millionenloch kurz nach der Verabschiedung mehrerer, teils umstrittener teurer Projekte auftaucht – wie Kai aus der Kiste. Ist es denn binnen acht bis zehn Wochen entstanden?“ Das ist schwer vorstellbar. Oberbürgermeister Siegfried Deinege hat gegenüber der SZ erklärt – ohne das Steuergeheimnis zu lüften –, dass tatsächlich die Einnahmen von Firmen aus dem Handel oder dem Dienstleistungssektor wie erhofft ausgefallen seien. Aber bei einigen großen Steuerzahlern seien Steuerrückzahlungen fällig geworden oder sie hätten geringere Vorauszahlungen überwiesen. So etwas kommt aber nicht überraschend, sondern mit einiger Ankündigung. Das Rathaus jedenfalls hält sich bedeckt zum Zeitpunkt, wann ihm die Lage bewusst wurde. „Bei der Gewerbesteuer kann es bis Jahresende große positive oder negative Entwicklungen geben“, erklärt Sprecher Wulf Stibenz. „Daher erfolgte am 13. Dezember die Information im Verwaltungsausschuss.“ Als noch Oberbürgermeister Joachim Paulick amtierte, mussten er und die Kämmerei mehrmals im Jahr vor dem Stadtrat über die Entwicklung der städtischen Finanzen Bericht erstatten. Öffentlich, meist verbunden mit einer Informationsvorlage – die sogar den Journalisten ausgehändigt wurde.

Seit geraumer Zeit findet eine solche Auswertung im Stadtrat nicht mehr statt. Stadträte berichten gegenüber der SZ, dass das in den nichtöffentlichen Teil des Verwaltungsausschusses gerutscht sei. Nur gibt es auch dort keine Informationsvorlagen mehr. „Wir bekommen nichts in die Hand“, sagt FDP-Stadtrat Frank Wittig gegenüber der SZ. Deswegen erinnern sich Stadträte auch ganz verschieden an die Ausschuss-Sitzung vom 13. Dezember, als Kämmerin Birgit Peschel-Martin nichtöffentlich über die Gewerbesteuer berichtete. Hat sie schon damals über eine vorläufige Haushaltsführung gesprochen? CDU-Fraktionschef Dieter Gleisberg will sich darauf nicht festlegen, Wittig glaubt, sich daran erinnern zu können.

Die zeitliche Abfolge bleibt auffällig. Am 30. November beschloss der Stadtrat den Bau des 3,2 Millionen Euro teuren Jugendprojektes Werk 1, am 13. Dezember erfuhren die Stadträte hinter verschlossenen Türen vom Loch bei den Gewerbesteuereinnahmen, Anfang Januar trat die vorläufige Haushaltsführung in Kraft. Wäre der Beschluss am 30. November auch so gefallen, wenn die Stadträte über die Haushaltslage schon Bescheid wussten? Oder sollte der Bau einfach durchgepaukt werden? Wussten also einige Stadträte schon Bescheid und drängten deshalb auf den Beschluss Ende November? Dass das Görlitzer Bündnis aus CDU und Bürgerfraktion auf eine Entscheidung drängten, gaben sie zuvor in der SZ schon zu Protokoll. „Hätten wir es nicht Ende November beschlossen“, sagt Rolf Weidle von der Bürgerfraktion jetzt gegenüber der SZ, „dann wäre es in Gefahr gewesen, weil es ja nicht billiger wird“. Ob die geschätzten Ausgaben tatsächlich nicht höher ausfallen, werden aber erst die Ausschreibungen ergeben. Dieter Gleisberg jedenfalls räumt ein, wenn die Informationen über die Gewerbesteuer vor dem Beschluss für das Werk 1 vorgelegen hätten, dann wäre „es mit Sicherheit noch schwerer geworden“. Oder vielleicht auch nicht, denn wie hat OB Deinege erklärt: Mit der vorläufigen Haushaltsführung sollen keine Großprojekte gefährdet werden.

