Soll sich Riesa für den Tag der Sachsen bewerben?

Christoph Scharf, Redaktionsleiter Riesa: Ja, weil Riesa die richtige Stadt dafür ist! Wer 1999 in Riesa dabei war, kann sich noch heute an den Tag der Sachsen erinnern. Dabei waren es nur drei Tage, an denen sich Hunderttausende Besucher in der Stadt drängten, an denen ein Konzert das nächste jagte, an denen sich Vereine aus dem ganzen Freistaat in der Stadt präsentierten. Dieses Wochenende ist 20Jahre her – und dennoch präsent bei jedem, der es erlebt hat. Schon das allein zeigt, was ein Tag der Sachsen für eine Stadt bedeutet: Er prägt auf Jahre hinaus das Bild der Stadt nach innen und außen. Er macht die Bewohner stolz auf das Geleistete. Er zeigt den Sachsen, was Riesa abseits des ICE-Halts zu bieten hat. Zwar dürfte eine Neuauflage 2019 eine ganze Nummer kleiner als das Spektakel 1999 ausfallen: Solche Besucherzahlen wie damals hat kaum mehr jemand erreicht, auch die Investitionen der 90er dürfte es in dieser Größenordnung kaum noch einmal geben. Aber ein neuer Tag der Sachsen in Riesa würde zeigen, dass man sich in der Stadt nicht nur aufs Meckern versteht, dass man sich nicht aus Terror-Angst in die heimischen Wohnzimmer verkriecht, dass man in Riesa die besten Möglichkeiten zum Feiern hat. Das Jahr 2019 ist außerdem perfekt geeignet, weil das 900-jährige Jubiläum der Stadt ohnehin zu feiern wäre. An dieses Fest wird man sich in Riesa noch 20Jahre später – mindestens! – erinnern können. Worauf warten wir?