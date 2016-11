Soll Pirna 2 000 Euro Begrüßungsgeld zahlen? Der Vorschlag eines Pirnaer Stadtrats ist mutig: 2 000 Euro für jedes Neugeborene in der Stadt. Das Rathaus steht dem skeptisch gegenüber.

Stadtrat Walter Matzke hat den Vorschlag gemacht, jedem Neugeborenen in Pirna 2 000 Euro Begrüßungsgeld zu zahlen. © dpa

Walter Matzke, Stadtrat der Fraktion „Pirnaer Bürgerinitiativen“, will Familien mehr finanzielle Hilfe zuteilwerden lassen. Der Stadtrat soll am 8. November über einen entsprechenden Antrag entscheiden. Darin fordert Matzke, dass Pirna ab Januar 2017 für jedes neugeborene Kind, das in der Stadt Pirna mit festem Wohnsitz gemeldet ist, eine einmalige Unterstützung von 2 000 Euro für die Erstausstattung gewährt. Matzke begründet seinen Antrag damit, dass kinderreiche Familien mehr Unterstützung brauchen. Die Stadt hingegen steht dieser Forderung eher skeptisch gegenüber. Sie hält es für sinnvoller, Geld in diesem Umfang lieber in Kitas und Schulen zu investieren, um Familien langfristig Sicherheit vermitteln zu können. (SZ/mö)

