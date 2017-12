Solider Start in die neue Saison Sachsens beste Skeletonsportlerin verpasst einen Podestplatz nur knapp.

Nach ihren beiden ersten Europacup-Rennen in dieser Saison ist Skeletonpilotin Susanne Kreher vom BSC Sachsen Oberbärenburg etwas platt, aber sehr zufrieden. Die 18-jährige Altenbergerin ist in Winterberg jeweils als zweitbeste Deutsche zunächst Siebte und dann Vierte geworden.

Zum Auftakt hatte Sachsens beste Skeletonsportlerin am Start mit 5,45 Sekunden sogar persönliche Bestzeit geschafft. „Mit ihrer Leistung kann man zufrieden sein, Susi hatte wie die anderen deutschen Starterinnen etwas Pech mit der Auslosung, sie selbst musste als Vorletzte an den Start“, erklärt der sächsische Landesstützpunkttrainer David Friedrich. Beste Deutsche wurde die Oberhoferin Corinna Leipold mit Platz zwei hinter Tagessiegerin Brogan Crowley aus Großbritannien.

Im zweiten Wettkampf verpasste Kreher das Podest knapp. Kurios: Die 18-jährige Gymnasiastin kam in beiden Durchgängen als Drittschnellste ins Ziel. Doch mit ihrer Gesamtzeit lag sie am Ende sechs Hundertstel hinter der dieses Mal drittplatzierten Crowley. Der nächste Europacup-Wettkampf findet am 15./16. Dezember im französischen La Plagne statt.

Den eigentlichen Europacup-Auftakt zuvor in Lillehammer hatte das deutsche Team ausgelassen. Durch die zeitgleichen Wettbewerbe im Weltcup, Intercontinental-Cup und dem normalen Betrieb an den deutschen Stützpunkten standen zu wenige Trainer und Betreuer zum Start in die dritthöchste internationale Rennserie zur Verfügung. Außerdem, so hieß es aus dem Landesverband, wäre dies „kostentechnisch nicht zu realisieren gewesen“. (skl)

