Soldatenleid und freizügige Freuden Im Barockschloss Rammenau sind Zinnfiguren zu sehen – ein Ausstellungstipp für Februar.

„Napoleon bei Austeritz 1805“ heißt diese Darstellung des Feldherren. Sie ist eine von zahlreichen Zinnfiguren aus einer Schau im Barockschloss Rammenau. © Wolfgang Wittchen

Überall ist Wunderland, überall ist Leben. Bei meiner Tante im Strumpfband wie irgendwo daneben.“ – Ein paar Zeilen aus einem Gedicht des Schriftstellers Joachim Ringelnatz (1883 bis 1934). Die Verse stehen am Anfang einer Zinnfiguren-Ausstellung im Kavaliershaus des Barockschlosses Rammenau.

„Überall ist Wunderland“ heißt sie in Anlehnung an Ringelnatz‘ Reim. Und obwohl das, was zu sehen ist, aus „toter Materie“ gemacht wurde – nämlich Zinn und Farbe – wirken die „Kulturhistorischen Zinnfiguren“ doch höchst lebendig.

Viele Soldaten sind aufgebaut in dieser Schau, die auch Geschichte vermittelt. Der Besucher beobachtet Kämpfende am Tiroler Berg Ischel. Männer, die sich um Andreas Hofer scharen, der 1809 die Trennung Tirols von Bayern und den Wiederanschluss an Österreich erstreiten wollte. Dann gibt es einen müden Napoleon, zusammengesunken im Wald, das linke Bein auf einem Baumstumpf gelegt. Mit einem Kissen als Polster. Eine andere Szene zeigt seine Soldaten 1812 auf dem Rückzug aus Russland, nach dem gescheiterten Versuch, Moskau zu erobern. Ein kurzer Text zur Darstellung nennt das „große Leid“, das der Zug über die Soldaten brachte. Übrigens nicht nur durch die Niederlage, sondern auch durch den Kampf an sich. Von 600 000 Soldaten, die in Russland einmarschierten, überlebten nur um die zehn Prozent.

Blut und Gemetzel zeigen die Zinn-Szenerien nicht. Eher Soldaten beim Marsch oder mit angelegten Gewehren. Begleitet von Erwachsenen ist die Schau darum für Kinder geeignet. Die können, wenn sie Fans von Urzeitviechern sind, auch solche entdecken. Ab dem 1950er Jahren widmeten sich die Figuren-Hersteller nämlich gern den Dinos. Die Schau zeigt 59 dieser Riesen. Dabei seien die Farben – von Gelb über Braun bis Grün und Grau – ein Produkt der Fantasie. Denn über das farbige Äußere wisse man nichts, ist zu lesen.

Dresdner Verein sammelt

Zu verdanken ist die Ausstellung der Dresdner Landesgruppe bei der Deutschen Gesellschaft der Freunde und Sammler kulturhistorischer Zinnfiguren. Die Organisation, deren Vorläufer auf das Jahr 1924 zurückgeht, hat in Schaukästen historische und fantastische Welten aufgebaut. Es gibt Bergmannszüge und Paraden, Mittelalter-Turnierkämpfe und ein barockes Musikfest. Bei dem geben die Damen mit ihren weit ausgeschnittenen Kleidern tiefe Einblicke. Dazu spielen Musiker, wird die gebratene Gans aufgetragen, diskutieren Herren in den typischen Lockenperücken. Informieren über vergangene Zeiten, das ist ein Anliegen des Dresdner Vereins. Die Mitglieder möchten Geschichte anschaulich vermitteln. Je nach Vorliebe des Sammlers stehen dabei Wissensgebiete wie Völker- oder Kostümkunde, Erd- oder Heimatkunde, Heeres-, Uniform- oder Waffenkunde im Mittelpunkt. Oder eben auch der Spaß bei einer Schlittschuhpartie im Kleinformat. Die zeigt eifrige Läufer auf dünnem Eis, Pferdeschlitten und zwei Häschen.

Die Zinnfiguren-Ausstellung im Barockschloss Rammenau ist bis 25. Februar zu sehen.

Weitere Ausstellungen: Sparkassenfiliale Weißwasser, ab 2. Februar, „Historische Ansichten der Stadt Weißwasser“; Rathausfoyer am Neumarkt Cottbus, bis 11. April, „Cottbuser Eisenbahngeschichte(n)“; Kulturfabrik Hoyerswerda, bis 1. März, „Unendlich flüchtig“, Werke der Mecklenburger Künstlerin Kerstin Borchardt; Kunstmuseum

Dieselkraftwerk Cottbus, ab 3. Februar, „Gerissene Fäden. Annette Messager und Gabriele Stötzer“; Heimatmuseum Herrnhut, ab 4. Februar, „Menschen und Landschaften“

