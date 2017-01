Solarworld investiert in Freiberg Millionen

Der angeschlagene Fotovoltaikkonzern Solarworld investiert trotz hoher Verluste weiter in die eigenen Produktionsanlagen in Deutschland. Unter anderem modernisiert das Unternehmen mit einer Millioneninvestition seinen Standort in Freiberg. Für die Herstellung von Solarwafern stattet das Unternehmen sein Werk in Sachsen mit Diamantdrahtsägen neuester Technologie aus. Wie der Konzern mit Sitz in Bonn mitteilte, investiert er dafür eine Summe in zweistelliger Millionenhöhe.

Nach Angaben des Unternehmens steht in Freiberg die größte Fabrik Europas für Solarwafer. Von der Anschaffung verspricht sich der Konzern eine größere Produktion sowie eine Kostensenkung durch Materialeinsparung. Zugleich soll die Qualität erhöht werden, um so im Wettbewerb mit Produkten aus Asien bestehen zu können. Die Wafer werden im Standort Arnstadt (Thüringen) für die Produktion von Solarzellen verwendet.

Solarworld ist wegen hoher Überkapazitäten am Weltmarkt und Preisdruck vor allem aus China im dritten Quartal 2016 tief in die roten Zahlen gerutscht. Die Verluste verdreifachten sich im Vorjahresvergleich annähernd auf rund 39 Millionen Euro. Zahlen für das Gesamtjahr sollen im Februar vorgelegt werden.

Solarworld beschäftigt über 3 000 Menschen mit deutschen Standorten in Bonn, Freiberg (Sachsen) und Arnstadt (Thüringen). (dpa)

