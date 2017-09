Solarworld-Chef Asbeck hat für jeden ein Fünkchen Hoffnung Von der Fabrik in Freiberg bleibt wenig übrig. Arabische Hilfe soll Wachstum bringen.

Hand in Hand: Solarworld-Chef Frank Asbeck hat nach der Insolvenz seinen wichtigsten Verbündeten in Khalid Al-Hajri aus dem Emirat Katar gefunden – der Chef von Qatar Solar Technologies braucht ausländische Partner mit Zukunftsvisionen. © dpa

Ein buntes Tuch in der Jackentasche und Ringe unter den Augen – so tritt Solarworld-Gründer Frank Asbeck am Donnerstag in einem Berliner Hotel vor die Presse. Es ist sein erster großer Auftritt seit der Insolvenz des Unternehmens, die allein in Freiberg über 700 Arbeitsplätze gekostet hat. Den verbliebenen rund 280 Beschäftigten in Freiberg hat sich der Chef am Tag zuvor gezeigt. Anders als früher habe er nicht von Anfang an die Lacher auf seiner Seite gehabt, sagt die Betriebsratsvorsitzende Anke Martin-Heede. Ob sein neues Konzept für den „Neustart Solarworld Industries“ wirtschaftlich ist, daran zweifelt sie.

Doch Asbecks müdes Gesicht wacht beim Pressegespräch rasch wieder auf, als er über Solartechnik und Zukunftsvisionen sprechen kann. Asbeck hat ein Solarmodul auf einer Drehscheibe aufstellen lassen und bittet eine Pressefotografin, das Ausstellungsstück ein wenig zu drehen. „Das haben Sie ganz hervorragend gemacht, dankeschön!“ So spricht ein Charmeur, der weltweit immer wieder Partner für Millionengeschäfte findet. Den Würdenträgern des Emirats Katar an seiner Seite verspricht er, Rohstoffe aus ihrer Siliziumfabrik zu kaufen und ihnen beim Aufbau weiterer Fabriken als „Technologiepartner“ zu helfen. Die hören es gern, schließlich hat Katar sonst kaum Freunde. Saudi-Arabien und andere arabische Länder blockieren Katar und werfen dem Emirat die Unterstützung von Terrorgruppen vor.

Katars Botschafter in Berlin, Scheich Saoud bin Abdulrahman Al-Thani, spricht lieber von der Fußball-Weltmeisterschaft in fünf Jahren. Bis dahin will Katar Stadien bauen, die unter anderem mit Solarstrom betrieben werden. Asbeck wünscht dem Wüstenstaat freundlich, dass dessen Gasreserven lange reichen – noch länger aber werde die Sonne Energie liefern. Katar hat sein Geld bereits auf verschiedene Branchen verteilt: An Volkswagen ist das Emirat beteiligt, und es besitzt auch das Hotel nahe dem Potsdamer Platz, in dem Asbeck nun neben dem Botschafter sitzt. Bei Solarworld engagierten sich die Katarer als Großaktionär, als 2013 schon einmal die Pleite des Unternehmens nahe war und Aktionäre auf viel Geld verzichten mussten.

Nun spricht Frank Asbeck wieder von der „gemeinsamen Vision“ und dem wachsenden Markt für Solartechnik. Sein Geschäftspartner Khalid Al-Hajri, Chef von Qatar Solar Technologies (QS-Tec), hat anscheinend mit der Journalisten-Frage gerechnet, weshalb er Asbeck trotz dessen Firmenpleite vertraue. So etwas könne vorkommen, sagt er auf Englisch, es hänge von den Umständen ab, aber nun gehe es um den Erfolg in der Zukunft. QS-Tec hat sich mit 49 Prozent am neuen Unternehmen Solarworld Industries GmbH beteiligt, die Mehrheit gehört Asbeck. Der besitzt nach eigenen Angaben auch die Fabrik-Immobilien in Freiberg, von denen nur noch ein kleiner Teil benötigt wird. Doch Asbeck spricht schon wieder von Wachstum.

Asbecks Konzept sieht vor, dass Solarworld keine Siliziumkristalle und -scheiben (Wafer) mehr selbst herstellt. Die gebe es „auf der Welt“ billiger. Seine Lieferanten nennen will Asbeck nicht. Die Fabrik in Arnstadt in Thüringen wird künftig nur noch aus den Wafern die quadratischen Solarzellen herstellen. Die kommen dann per Lastwagen nach Freiberg, wo jeweils 60 Zellen zu einem Modul mit Rahmen zusammengesetzt werden. Dafür reiche das vorhandene Personal, sagt Asbeck. 60 der Freiberger Angestellten arbeiten in der Forschungsfirma, die möglichst noch dieses Jahr „gemeinnützig“ werden soll. An dieser Firma sollen sich auch Anlagenbauer beteiligen – vielleicht ist Centrotherm gemeint, daran ist das Emirat Katar beteiligt.

Asbeck sagt, Solarworld komme „wie Phönix aus der Asche“. Schon spricht er wieder von Wachstum, dabei hat er auch in Arnstadt die Belegschaft von zuletzt 650 auf 180 Personen verkleinert. Dort gibt es wie in Freiberg eine Transferfirma, die bis Ende Februar noch 80 Prozent des bisherigen Gehalts zahlt. Bei Wachstum könnten Mitarbeiter aus der Transferfirma zurück zu Solarworld kommen, sagt Asbeck – falls sie inzwischen nichts anders fänden.

