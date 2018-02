Solarpark soll wachsen Schon jetzt bedecken die Solarzellen im Alten Lager 62 Hektar. Und der Betreiber will weiter bauen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Enerparc-Solarpark Zeithain aus der Vogelperspektive. © Lutz Weidler Der Enerparc-Solarpark Zeithain aus der Vogelperspektive.



Zeithain. Vor gut 15 Monaten stand noch kein einziges Solarmodul im Alten Lager in Zeithain – jetzt sind es bereits mehr als 180 000. Das Hamburger Unternehmen Enerparc AG hat seit Ende 2016 am Rande Zeithains einen riesigen Solarpark gebaut, der mittlerweile auf 62 Hektar angewachsen ist. Das entspricht einer Fläche von knapp 90 Fußballfeldern.

Gebaut wurde laut Enerparc-Geschäftsführer Stefan Müller in fünf Bauabschnitten. Die 15 Hektar aus Bauphase zwei und drei sollen in diesen Tagen ans Netz gehen, die 35 Hektar aus Bauphase vier und fünf werden gerade fertiggestellt und planmäßig Ende März ans öffentliche Stromnetz angeschlossen. Insgesamt werde der Solarpark dann eine Leistung von 53 Megawatt haben und könnte damit jährlich 14 000 Haushalte versorgen. Das Unternehmen hat die Flächen für den Solarpark für eine Laufzeit von 20 Jahren gepachtet. Die Gebühr dafür dürfte insgesamt siebenstellig sein.

Die Enerparc-Gruppe, die weltweit Photovoltaik-Anlagen entwickelt, baut und betreibt, hat aber noch mehr in Zeithain vor. „Weitere Bauabschnitte sind in Planung und in Verhandlung mit der Gemeinde“, sagt Stefan Müller auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung, „wir möchten hier Bürgermeister Herr Hänsel nicht vorgreifen, gehen aber davon aus, dass wir weitere Bauabschnitte haben.“ Konkret werde über eine Ausdehnung des Solarparkes Richtung Süden nachgedacht, wie Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos), der gleichzeitig Geschäftsführer der Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Altes Lager Zeithain (EVGZ) ist, Ende vergangenen Jahres im SZ-Interview erklärte. Dafür müsste aber erst noch der Bebauungsplan geändert werden.

Links zum Thema Der Solarpark verbaut Chancen

Derzeit schreibt der Plan vor, dass nicht mehr als die Hälfte des insgesamt 124 Hektar großen Zeithainer Industrieparks, unter dessen Namen das Alte Lager als Sachsens größte Ansiedlungsfläche für Industrie vermarktet wird, mit Solarzellen überbaut werden darf. Dass die Anlage also keinen sogenannten „gebietsprägenden“ Charakter haben darf. Zudem hatte die Gemeinde als 94-prozentiger Gesellschafter der EVGZ für die attraktiveren Flächen im Süden des Alten Lagers noch immer auf einen Investor aus der Industrie gehofft, der Arbeitsplätze schafft. Neben Elektro-Werner – der Photovoltaik-Spezialist baut bereits im Alten Lager – und dem Sachsenforst sind allerdings kaum Interessenten in Sicht. Aktuell laufen laut Bürgermeister Hänsel lediglich Verhandlungen mit einem Verein für die Nutzung einer Fläche.

zur Startseite