Solarpark ausgeraubt Die Einbrecher haben ganz groß zugeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

200 Module aus einen Solarpark wie auf diesem Foto verschwanden in der Nacht zum Freitag. © Symbolfoto: Claudia Hübschmann

In der Nacht zum Freitag suchten unbekannte Täter in einem Gewerbegebiet in der Handelsstraße eine großflächige Photovoltaikanlage heim. Sie durchtrennten die Umzäunung, bauten anschließend rund 200 Photovoltaikmodule der Anlage ab und verschwanden mit dem Diebesgut im Wert von etwa 35 000 Euro. Zum Abtransport der Module müssen die Täter ein oder gar mehrere größere Fahrzeuge genutzt haben. Ob durch die Demontagen auch Sachschaden in der Anlage entstanden ist, wird noch geprüft.

Im Zuge der angelaufenen Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls sucht die Polizei Zeugen. Wer hat in der Nacht zum heutigen Freitag Beobachtungen im Bereich des Gewerbegebiets gemacht, die möglicherweise im Zusammenhang mit der geschilderten Tat stehen? Wem sind im genannten Bereich ungewöhnliche Fahrzeuge und/oder Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Tätern und/oder ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 03431 6590 an das Polizeirevier Döbeln zu wenden. (DA)

