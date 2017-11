Solaranlage vorerst vom Netz In Mockritz sind 220 Module gestohlen worden. Einen Schwarzmarkt gibt es dafür nicht, sagt der Betreiber.

Die Nachricht mutet fast unwahrscheinlich an: Im Gewerbegebiet Mockritz sind 220 Photovoltaikmodule gestohlen und abtransportiert worden (DA berichtete). Stefan Müller vom Vorstand der Enerparc AG Hamburg, die den Solarpark betreibt, beziffert den Schaden auf etwa 24 400 Euro. „Es sind 220 Module gestohlen worden“, sagte Müller. Die Anlage sei vorerst außer Betrieb. „Der Schaden wird in ein bis zwei Wochen behoben sein“, so Müller.

Schon vor etwa anderthalb Jahren sei bereits einmal in dem Solarpark in Mockritz eingebrochen worden. Zum aktuellen Fall sind bei der Polizei bisher keine Hinweise auf die Täter eingegangen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls laufen weiter. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Döbeln (Tel. 03431 6590) zu wenden. „Wer hat in der Nacht zum Freitag Beobachtungen im Bereich des Gewerbegebiets gemacht, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen“, fragt die Polizei.

Die Enerparc AG hat in Deutschland über 100 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von über tausend Megawatt in Betrieb. „Wir sehen nur hin und wieder einige Diebstähle und die eher in der Bauphase als im Betrieb“, sagt Stefan Müller. Aktuell seien diese Diebstähle natürlich nicht gut. Der Preis eines Standardmoduls sei von etwa 250 Euro vor sechs bis sieben Jahren auf heute etwa 100 Euro gefallen.“ Einen Schwarzmarkt gibt es kaum, da bei einer offiziellen Nutzung die Serien-Nummern bei der Bundesnetz-Agentur angegeben werden müssen. Also kann man diese Module nur ,privat‘ nutzen oder ins Ausland bringen“, so Stefan Müller. Das Unternehmen sichere generell alle Photovoltaikanlagen mit Alarmanlagen. „Zudem haben wir Sicherheits-Unternehmen aus den jeweiligen Regionen, die ihre Runden fahren. Hin und wieder sind die Diebe aber auch dann schneller, als wir da sein können“ so Müller.

Die Anlage im Gewerbegebiet Mockritz ist seit Ende März 2012 in Betrieb. Insgesamt sind rund 45 000 Module verbaut worden, auf einer Fläche von rund 18 Hektar. Mit dem gewonnenen Strom können rund 3 000 Haushalte versorgt werden. Pro Jahr spart das über 6 500 Tonnen Kohlenstoffdioxid ein. Die Module waren damals von unterschiedlichen Firmen geliefert, aber zum großen Teil in China gefertigt worden.

