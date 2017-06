„Solange ich im Kopf klar bin“ Rainer Weber feiert seinen 70. Geburtstag. Dennoch will er sein Engagement für den Fußball nicht aufgeben.

Rainer Weber ist vielen Fußballern als Funktionär und Schiedsrichter bekannt. Auch wenn er am Donnerstag seinen 70. Geburtstag feiert, ist immer noch für seinen Verein SV Aufbau Waldheim aktiv. © André Braun

In den vergangenen Jahren ist es um Rainer Weber sicher etwas ruhiger geworden, dennoch brennt der Waldheimer, der am Donnerstag 70 Jahre alt wird, immer noch für den Fußball. So ist Weber als Schiedsrichterbeobachter für den Fußballverband Muldental/Leipziger Land aktiv. Beim SV Aufbau Waldheim fungiert er als Abteilungsleiter Fußball und ist für die Pressearbeit zuständig.

Ein Leben ohne Fußball kann sich Rainer Weber nicht vorstellen. Und so antwortet er auf die Frage, wie lange er seine Funktionen noch ausüben will, auch so, wie es die meisten von ihm erwarten: „Solange ich im Kopf klar bin, mich die Beine tragen und ich alles sehen kann.“ Die Arbeit für den Verein und die Schiedsrichterbeobachtungen halten ihn auch jung, sagt der Waldheimer. „Als Beobachter muss ich ebenso wie alle Schiedsrichter 15 Spiele in einer Saison absolvieren, um zum Schiedsrichtersoll des Vereins gezählt zu werden“, so Weber. So ist er auch einen Tag nach seinem runden Geburtstag sowie am Sonntag als Beobachter unterwegs. Und beim Kreispokalfinale am 24. Juni zwischen dem Roßweiner SV und dem FC Grimma II endet die diesjährige Beobachtersaison. Obwohl er selbst keinen Führerschein hat, ist er immer pünktlich zu seinen Terminen erschienen. Ging es früher mit Bus oder Bahn zu den Spielen, fährt ihn seit geraumer Zeit sein Freund Jürgen Brockmann. „Auf ihn kann ich mich verlassen, er ist immer zuverlässig“, so Weber.

Außer in der Schule hat Rainer Weber nie aktiv Fußball gespielt. Dennoch begeisterte er sich für diesen Sport. Mitte der 1950er Jahre besuchte er mit seinem Vater Paul oft die Spiele der BSG Fortschritt Hartha, die in der DDR- und später in der Bezirksliga spielte. Mit Manfred Kapplick war es auch ein Harthaer Funktionär, der ihn während der Lehre im Elmo-Werk für das Ehrenamt begeisterte. So wurde Weber 1964 Staffelleiter im Nachwuchsbereich des Kreisfachausschusses (KFA) Fußball Döbeln. Es schlossen sich später im Döbelner Fußball-Verband unter anderem Funktionen als Präsident sowie als hauptamtlicher Geschäftsführer an.

Zwei Jahre später entdeckte Weber seine Leidenschaft für die Schiedsrichterei. Er bestritt über 1800 Einsätze als Schieds- und Linienrichter in regionalen Spielklassen, zeitweise auch als Linienrichter in der DDR-Liga beziehungsweise in der Nachwuchsoberliga. Besonders stolz ist er darauf, in den 40 Jahren als Unparteiischer nur 30 Rote Karten verteilt zu haben. „Als Schiedsrichter muss ich alles sehen, aber nicht alles hören“, sagt Weber. Diese Maxime hat er auch unzähligen Schiedsrichteranwärtern mit auf den Weg gegeben, die er in der Zeit von 1983 bis 2008 als Kreislehrwart gemeinsam mit seinen Mitstreitern ausgebildet hat.

Obwohl Weber die Trillerpfeife 2006 an den sprichwörtlichen Nagel hing, hat er sich zu einem „Comeback“ überreden lassen. Am Sonnabend leitet er ein Testspiel der D-Junioren des SV Aufbau gegen die SG Ostrau/Mügeln-Ablaß. „Mal sehen, ob ich es noch bringe“, sagt er mit einem Lachen.

Die große Feier zu seinem Geburtstag verschiebt der Jubilar auf nächste Woche. Für den 23. Juni haben sich im Vereinsheim des SV Aufbau neben Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) auch Funktionäre des Sächsischen Fußball-Verbandes und des Kreisverbandes angesagt. Genauso freut sich Weber aber auch auf ehemalige Weggefährten. Sogar vier ehemalige Juniorenspieler aus der Mannschaft, die er von 1971 bis 1974 betreute, haben ihr Kommen zugesagt.

zur Startseite