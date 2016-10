Sohlgleite ersetzt Stenzer Wehr Der Hochwasserschutz und die Durchgängigkeit der Pulsnitz wurden deutlich verbessert. Die Arbeiten kosteten 550 000 Euro.

Dieses Wehr gibt es nicht mehr. © Archivfoto

Der Abriss des Wehrs an der ehemaligen Grünmetzmühle in Königsbrück wurde am Freitag mit einer kleinen Feierlichkeit im Ortsteil Stenz abgeschlossen. Die Königsbrücker hatten lange noch gehofft, den Abriss verhindern zu können, doch es wurde nichts mehr daraus. Das Wehr war marode. Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) sagt, das Bauwerk hätte einem erneuten Hochwasser nicht mehr standgehalten.

Die Arbeiten begannen im April dieses Jahres. Die Landestalsperrenverwaltung ließ zunächst das alte Wehr abreißen und ersetzte es durch eine naturnahe Sohlgleite. Die Pulsnitz erfüllt damit auch an dieser Stelle die Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Fische und andere Wasserlebewesen können sich so ungehindert bewegen. Störsteine in der Sohlgleite sollen ihnen Unterschlupf bieten und kleinere Ausbuchten Ruhezonen. Das ganze Projekt kostete 550 000 Euro. (SZ)

