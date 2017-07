Sohlander Schüler im Fernsehen Zur Aufzeichnung der Quizshow „1, 2 oder 3“ reisten die Kinder nach München. Wie sie dabei abschnitten, ist jetzt zu sehen.

Elton und Steven Gätjen (l) moderieren die Quizshow, an der auch Sohlander Schüler teilnahmen. © dpa

Obwohl Ferien sind und obendrein Wochenende ist, werden einige Sohlander Schüler am Sonnabend zeitig aufstehen. Denn kurz nach 8 Uhr können sie sich im Fernsehen sehen. Die ehemalige Klasse 4 b der Frühlingsberg-Grundschule wirkt in der Kinder-Quizshow „1, 2 oder 3“ mit.

Aufgezeichnet wurde die Sendung im Februar dieses Jahres. „Die Kinder waren sehr aufgeregt, bevor es losging. Vor allem, weil nicht bekannt war, welches Thema dran kommt“, erinnert sich Marion Harnisch, Mutter einer beteiligten Schülerin. Nachdem ihr Sohn mit seinen Mitschülern vor zwei Jahren schon mal bei der Sendung dabei war, hatte sie auch die Klasse ihrer Tochter Joline angemeldet. Mit Erfolg. Die Reise zur Aufzeichnung nach München organisierten mehrere Eltern gemeinsam, mieteten dafür einen Bus, kümmerten sich um die Übernachtung, sammelten Geld zur Finanzierung der ganzen Sache. „Unser großes Dankeschön gilt allen Spendern, die den Kindern dieses großartige Erlebnis ermöglicht haben“, sagt Marion Harnisch und nennt stellvertretend die Volksbank, die Akku-Gesellschaft Taubenheim und den Garten- und Landschaftsbau Thomas Hille aus Sohland.

Beim Wissenswettstreit traten die drei Schüler Joline Harnisch, Ella Hanßke und Joel Schirner gegen Teams aus Teneriffa und Österreich an – kräftig angefeuert von Mitschülern, Lehrerin und einigen Eltern im Publikum. Thema waren Funsportarten wie Kopf-Tischtennis und Bubble Soccer. Ob sich die Sohlander damit auskennen und wie sie bei der Quizshow abschnitten, ist am Wochenende in der 999. Sendung der Reihe zu sehen. „Für die Kinder und auch die Eltern war es ganz toll, dort dabei zu sein. Ich kann jeden nur ermutigen, sich zu bewerben“, schwärmt Marion Harnisch.

Die Sendung mit den Sohlandern läuft am Sonnabend um 8.10 Uhr im ZDF, am Sonntag um 17.35 Uhr im Kika.

