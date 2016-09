Sohlander Nachwuchs gewinnt Beim Sachsenpokalwettkampf in Johanngeorgenstadt und Rittersgrün sind Thea Häckel und Arne Hohlfeld erfolgreich.

Nach dem Wettkampf auf der Hammerbergschanze in Rittersgrün standen die beiden Sohlander Nachwuchssportler Arne Hohlfeld (links) und Thea Häckel ganz oben auf dem Siegertreppchen. © privat

Ski nordisch. Die sächsischen Skispringer und nordisch Kombinierten starteten beim Sachsenpokal in Johanngeorgenstadt beziehungsweise Rittersgrün. So starteten die Athleten der Altersklassen neun und zehn sowie die Mädchenaltersklasse II in Rittersgrün von der dortigen Hammerbergschanze (K 20). Das betraf bei den Sohlander Sportlern Thea Häckel und Arne Hohlfeld.

Lief im Training am Vortag noch nicht alles optimal, zeigten beide Sportler im Wettkampf ihre besten Sprünge von der Hammerbergschanze. Thea landete sicher bei 18 und 17 Metern und gewann in ihrer Altersklasse. Arne Hohlfeld kam bei seinen beiden Sprüngen auf Weiten von 17 und 17,5 Meter und errang damit ebenfalls den Altersklassensieg.

Die anderen Sohlander Sportler absolvierten ihren Wettkampf von den Erzgebirgsschanzen in Johanngeorgenstadt. Keanu Sachse (AK 12) und Anne Häckel (Mädchen III, S 12) absolvierten ihren Sprungwettkampf von der K 35. Beide konnten mit den Spitzenathleten ihrer Altersklassen technisch noch nicht mithalten. Anne gelangen Sprünge von 23,5 und 24,5 Metern. Damit wurde sie Vierte. Keanu Sachse kam auf Weiten von 27,5 und 27 Metern und belegte bei den Jungen Platz sieben.

Lilly Westerbeek über 30-m-Marke

Weitaus besser kam da Lilly Westerbeek (Mädchen III, S 13) mit der Anlage in Johanngeorgenstadt zurecht. Sie landete ihre Sprünge bei 32,5 und 31 Metern und erreichte damit den zweiten Platz. Für die Sohlander, die alle auch in der Kombinationswertung starteten, war der Sprungwettkampf auch die Grundlage für den Kombinationslauf, der in Johanngeorgenstadt als Inlinerlauf ausgetragen wurde. In der AK 9 ging Arne Hohlfeld mit einem Vorsprung von 35 Sekunden auf die zwei 1,3-Kilometer-Runden. Ihm reichte die drittbeste Laufzeit von 7:24 Min., um auch in der Kombination als Sieger auf dem Podest zu stehen.

Thea Häckel hatte auf eine der laufstärksten Sportlerinnen im Feld, Maja Loh vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, 35 Sekunden Vorsprung. Häckel und Loh liefen beide ein beherztes Rennen über die ebenfalls 2,6 km. Exakt mit der gleichen Laufzeit von 6:17,7 Min. beendeten die beiden ihr Rennen und Thea Häckel gewann mit Vorsprung vom Start vor Maja Loh und Marlene Hoyer (WSV Grüna/8:07 Min.).

Anne Häckel, die als Dritte in der Kombinationswertung an den Start zum 3,9-Kilometer-Lauf ging, lief ein einsames Rennen. Die beiden vor ihr platzierten und sehr starken Läuferinnen Klara Lebelt und Ronja Loh waren zu weit weg. Aber auch ihr dritter Platz war ungefährdet. Keanu Sachse lief in der S 12 zwar in 10:12 Min. die fünftbeste Zeit, blieb aber Gesamt-Siebenter. Die Mädchen III (S 13) hatten ebenfalls 3,9 Kilometer vor sich. Lilly Westerbeek – in der Kombinationswertung an Platz eins startend – spürte zu Beginn den Atem ihrer Verfolgerin schon im Nacken. Die hatte nur eine Sekunde Rückstand. Lilly war aber auf den Inlinern viel schneller unterwegs als Sarina Haustein (WSV Grüna/10:48 Min.) und gewann in 9:56 Min. (sh)

zur Startseite