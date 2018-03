Sohlander holen sechs Medaillen Zweimal Gold sichert sich Arne Hohlfeld in der Altersklasse 10. Keanu Sachse sammelt Bronze in Springen und Kombination.

Das erfolgreiche Sohlander Nachwuchsteam nach den Wettkämpfen in Geyer. © PR

Wintersport. Ein Teil der Sohlander Skisportler machte sich kurz vor dem Ende der Wintersaison auf den Weg ins Greifenbachtal nach Geyer, wo die Sachsenmeisterschaften im Skispringen und in der Nordischen Kombination ausgetragen wurden. Die vier Schanzen waren hervorragend mit Kunstschnee präpariert. Außerdem war im Bereich der Schanzenanlage eine 500 Meter lange Loipe gezogen worden. Zuerst wurde das Spezialspringen ausgetragen.

Hier überzeugte der Sohlander Arne Hohlfeld, der schon oft Schanzenluft schnuppern konnte, mit dem Sieg in der Altersklasse 10. Hohlfeld hatte sich im Vorfeld dieser Sachsenmeisterschaft bereits für das Finale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Schonach qualifiziert. Dort gelang ihm zusammen mit den beiden Spitzkunnersdorfern Luis Klausch und Leon Reckziegel im Teamwettbewerb der zweite Platz für Sachsen hinter der Mannschaft aus Schwaben, aber vor den Thüringern.

Nun wollte der Sohlander auch in Geyer sein Können unter Beweis stellen. Allerdings gelangen Matti Ebell vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal mit 21,5 und 22 Metern die weitesten Wettkampfsprünge. Arne Hohlfeld landete bei 20 und 21 Meter. Er erhielt aber deutlich höhere Haltungsnoten und gewann vor Matti Ebell und Moritz Härtwig (SSV Geyer/18,5+19 Meter) den Sachsenmeistertitel. Somit hatte Arne Hohlfeld im folgenden Kobinationslauf keine Läufer vor sich, sondern er war der Gejagte. Über die 2,25 Kilometer ließ er aber nichts anbrennen, lief in 8:27 Min. die schnellste Zeit aller Altersklassen und sicherte sich seinen zweiten Sachsentitel.

Zweimal Dritter wurde in Geyer der Sohlander Keanu Sachse in der Altersklasse 13. Von der K 40-Schanze erreichte er Weiten von 28 und 30,5 Meter. Im folgenden Kombinationslauf über 3,25 Kilometer konnte er sich dann nicht mehr verbessern. Sein Sohlander Vereinskamerad Leander Lakatos kam hinter Sachse auf Platz vier. Der Radebeuler ist allerdings erst ein Jahr Skispringer und kam von der großen K 40-Schanze immerhin auch schon auf Weiten von 24 und 25,5 Metern. Damit war er als Fünfter ins Rennen gegangen. In der offenen Schülerklasse kam sein Bruder Aurel Lakatos auf 24 und 26 Meter. Er wurde damit Vierter, verbesserte sich aber im Kombinationslauf über 3,25 Kilometer noch auf den dritten Platz.

Die vierte Bronzemedaille für Sohland holte sich die junge Johanna Hautz beim Springen der Mädchenaltersklasse I. Sie kam auf der K 9-Schanze auf 8,5 und 8,0 Meter. Ihre Vereinskameradinnen Marthe Hohlfeld (4. Platz) und Elin Brand (6.) waren auch vorne dabei. Bei den Mädels ging der Kombinationslauf über 2,5 Runden von jeweils 500 Metern. Marthe Hohlfeld konnte Hautz überholen, doch von hinten kam Jody Schönfelder angeflogen, die bis vor kurzem nur im Langlauf aktiv war und Hohlfeld Bronze wegschnappte. (sh)

zur Startseite