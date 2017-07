Sohlander Frauen trauen sich was Der HV Schwarz-Weiß startet in der kommenden Saison wieder eine Spielklasse höher. Da war er in früheren Jahren schon mal.

Im März 2001, als dieses Foto entstand, spielte Sohland bereits in der Ostsachsenliga . Hier setzt sich die Sohlanderin Franziska Seifert (links) gegen Sandra Ruhland (Pulsnitz) durch. © Uwe Soeder

Handball-Ostsachsenliga. Der 30. Juni ist vorbei und damit stehen die Staffeleinteilungen fest. Auch die einfachen Wechselfristen sind beendet. Nachdem die Sohlander Frauen den Kreismeistertitel erkämpft hatten, meldeten sie sich Ende April für den Aufstieg zur Ostsachsenliga. Damit befinden sie sich im Fahrwasser eines sehr erfolgreichen Jahres für die ostsächsischen Damenteams. Die Zweitliga-Mannschaft vom HC Rödertal steigt eventuell doch noch in die 1. Bundesliga auf. Die Entscheidung darüber fällt mit dem Schiedsgerichtsspruch am 7. Juli im Fall des HC Leipzig.

Direkt in die Mitteldeutsche Oberliga steigt erstmals der Radeberger SV auf. Und nicht zuletzt kehren die Bischofswerdaerinnen zurück in die Sachsenliga. Auch die Verbandsliga erhält durch Ostsachsen mit Neugersdorf Zuwachs. Das Auf und Ab der Sohlanderinnen seit der Jahrtausendwende findet damit eine Fortsetzung.

Immerhin weiß der HV Schwarz-Weiß nicht, wie das Experiment letztlich verlaufen wird. Allerdings stellt er sich auf einen harten Kampf ein, dessen Ziel erst einmal der Klassenverbleib ist. Deshalb wurde schon vor dem dreiwöchigen Urlaub im Juli auch die Trainingsintensität erhöht. „Danach erfordert die neue Situation auch wöchentlich mehrmaliges Training“, erklärt HV-Trainer Dominik Droll. Gemeinsam mit Steve Bayer coachte er schon in der vergangenen Serie das Aufstiegsteam – und die höhere Trainingsbelastung zahlte sich aus.

Guter Start mit 10:0 Punkten

Dazu, wie der Kreismeistertitel gewonnen wurde, meinte Droll: „An die Form, wie es zum Aufstieg kam, hatte keiner gedacht. Nach einem phänomenalen Start mit 10:0 Punkten kam ein Tief mit zwei Niederlagen, dabei auch zu Hause klar gegen Obergurig. Aber die Änderungen im Vorfeld der Saison gegenüber den Vorjahren zeigten ihre Wirkung. So gab es davor ein Trainingslager. Auch in der Saison wurde für die Athletik viel im Fitnessstudio Kraftwerker in Sohland und Prima Klima in Malschwitz getan. Zudem lernten die Frauen durch viele Läufe Sohland besser kennen. Da wir auch nach dem Start auf dem Boden der Realität blieben, folgten so hinten raus wieder die nötigen Siege.“

Starke Begleiter bleiben das Opel Autohaus Hohlfeld als Hauptsponsor und Osinski Bau aus Obergurig, der neue Trainingsanzüge sponserte. Im August ist wieder ein Trainingslager geplant und zuvor viele Übungseinheiten im Schanzenareal im Tännicht sowie in den Fitnessstudios. Dass die Annahme des Aufstiegs einem Wagnis gleicht, zeigt ein Rückblick in die Historie.

Seit 1996 spielte die Sohlander Frauenmannschaft schon in der Ostsachsenliga. 2001 bis 2004 wurde in der Ostsachsenklasse gespielt. Danach folgte der sofortige Wiederaufstieg als Kreismeister 2005. Bis 2009 ging der HV Schwarz-Weiß wieder in der Bezirksklasse weiter auf Torejagd – aber die gibt es seit der Saison 2009/10 nicht mehr. Dann folgten drei Jahre in der Ostsachsenliga, die 2012 mit dem Rückzug in den Kreis endeten.

Und hier gelang nun 2017 wieder der erste Rang und damit der Aufstieg. Einen solchen nahmen die Sohlanderinnen zuvor mehrfach nicht an. In den Jahren 2002, 2003 und 2006 (jeweils als Erster der Klasse) sowie 2004 und 2007 (jeweils Zweiter) wurden die Aufstiegsmöglichkeiten nicht wahrgenommen. 2004 erfolgte sogar trotz Rang zwei wieder ein Rückzug in die Kreisliga. Immer waren es Personalprobleme, die diesmal vermieden werden sollen.

Saisonauftakt erfolgt Ende August

So baut das Trainerteam Bayer/Droll nun auf den verbliebenen Großteil der Mannschaft, den nachrückenden Nachwuchs und wenige Neuzugänge. Das erste Spiel in der Ostsachsenliga steigt voraussichtlich am 2. September in eigener Halle gegen Bad Muskau. Eine Woche davor starten die Oberländerinnen im Ostsachsenpokal in die neue Saison 2017/18.

zur Startseite