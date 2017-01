Sohland wirft den Skilift an Wo Schneekanonen im Einsatz sind, startet dieser Tage die Saison. In vielen Orten sieht es deshalb richtig gut für Wintersportfans aus.

Am Skihang in Rugiswalde ist der Lift seit Montag geöffnet. Aktuell liegen dort rund 35 Zentimeter Schnee. Auch im Bautzener Oberland ist bald Abfahrtslauf möglich. © Dirk Zschiedrich

Wintersportler können schon mal ihre Ausrüstung bereit machen. In den nächsten Tagen beginnt im Oberland die Saison. Wie der Sohlander Skiclub-Chef Günther Rößler ankündigt, öffnet den Lift im Tännicht ab Donnerstag oder Freitag; in der Woche von 14 bis 19 Uhr, am Wochenende von 10 bis 20 Uhr. Möglich ist das auch deshalb, weil der Verein seit Kurzem eine moderne Schneekanone hat. Dank der Unterstützung von Sponsoren konnte sie angeschafft werden. Mit dem gebraucht gekauften Gerät wurde vergangene Woche der Schanzenbereich beschneit. Jetzt ist es am Abfahrtshang im Einsatz.

Flutlichtfahren an der Lausche

Ohne künstliches Weiß muss der Skihang in Wehrsdorf auskommen. Aber auch dort sieht es durch den Schneefall der letzten Tage gut aus. „Jetzt brauchen wir nur noch Frost“, sagt Betreiber Dieter Knoblauch. Wenn die Wettervorhersagen stimmen und es ab Donnerstag richtig kalt wird, geht der Lift eventuell am Wochenende in Betrieb. Noch kein Starttermin ist am Schirgiswalder Mälzerberg in Sicht. Wer nicht mehr warten will, kann nach Rugiswalde ausweichen. Der dortige Lift läuft seit Montag. Dank Beschneiungsanlage misst die weiße Schicht schon 35 Zentimeter. Geöffnet ist in der Woche von 10 bis 20 Uhr, am Wochenende ab 9 Uhr.

Hier sind die Schneetelefone geschaltet zurück 1 von 4 weiter Sohland: 035936 429011 www.sohland.de (Rubrik Tourismus) Schirgiswalde: 0171 7130254, www.ski-und-bike-schirgiswalde.de Rugiswalde: 03596 502152, www.skiclub-rugiswalde.de Lausche: 035841 35745 www.asvl-waltersdorf.de

Auch an der Lausche in Waltersdorf laufen die Schneekanonen. Der Skiverein hofft, den großen Lift zum Wochenende an schalten zu können. Öffnungszeiten sind wochentags von 10 bis 16 Uhr, am Wochenende von 9.30 bis 16 Uhr. Zudem gibt es mittwochs, freitags und sonnabends Flutlichtfahren bis 21 Uhr.

Auch Freunde der schmalen Skier dürfen sich freuen. „Langlauf ist möglich, auch wenn die Loipen noch nicht komplett präpariert sind“, sagt Christine Herold von der Touristinformation Sohland. Einige Strecken wurden inzwischen gewalzt.

