Sohland steckt Geld in Schulen Die Gemeinde diskutiert derzeit über den Etat fürs kommende Jahr. Dabei geht es auch um etliche große Investitionen.

© Uwe Soeder

Die Gemeinde Sohland plant für das kommende Jahr umfangreiche Investitionen. Das ist aus der Objektliste für den Haushaltsplan 2017 ersichtlich, dessen Entwurf jetzt im Gemeinderat vorgestellt wurde. Für die Erneuerung der Heizung in der Grundschule am Frühlingsberg in Sohland sind beispielsweise 82 000 Euro vorgesehen. In die Umgestaltung der Außenanlagen der Wehrsdorfer Grundschule werden in einem ersten Abschnitt 35 000 Euro gesteckt. Diese Arbeiten gehen in den folgenden Jahren weiter.

Im Ortszentrum von Sohland will die Gemeinde ein neues Wohngebiet erschließen. Dafür sind 90 000 Euro vorgesehen. Nördlich des Netto-Marktes könnten bis zu 20 Baugrundstücke entstehen, stellt Bürgermeister Hagen Israel (parteilos) in Aussicht. Bei der Umgestaltung der ehemaligen Ortsverwaltung in Taubenheim zum Bürgerhaus sollen in einem ersten Abschnitt 50 000 Euro für die Sicherung des Daches und der Fassade ausgegeben werden. Rund 90 000 Euro sind vorgesehen, um im kommenden Jahr am Sohlander Stausee einen neuen Spielplatz anzulegen.

Außerdem wird die Gemeinde Sohland im kommenden Jahr rund eine Million Euro für die Beseitigung von Hochwasserschäden ausgeben. Unter anderem sind Arbeiten am Gewässerbett vom Rosenbach geplant. Im Abschnitt zwischen der Grenze zu Tschechien und dem Betriebsgelände der Firma Jokey soll mehr Platz für den Abfluss des Wasser geschaffen werden. In Taubenheim wird am Beiersdorfer Wasser gebaut. Im Sohlander Ortsteil Hohberg ist die Sanierung von Teichen vorgesehen. Unter anderem sind Dämme zu reparieren.

zur Startseite