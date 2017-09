Sohland plant Großeinkauf Für die Grundausstattung will die Gemeinde 68 000 Euro ausgeben. Aber nur unter einer Voraussetzung.

Für die Grundausstattung der Wasserwehr wendet Sohland eine fünfstellige Summe auf.

40 Paar Gummistiefel, 4 000 Sandsäcke, vier Tauchpumpen, ein Schlauchboot und viele ähnliche Dinge will die Gemeinde Sohland jetzt kaufen. Diese Gegenstände sind als Grundausstattung für die Wasserwehr gedacht, die Sohland vorhalten muss – wie jede Stadt und Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, Schäden durch Wasser und Eis abzuwehren. „Bis Ende des Jahres gibt es in Sachsen noch Fördermittel für die Beschaffung der Erstausstattung. Das wollen wir nutzen“, sagt Bürgermeister Hagen Israel (parteilos). Jede Gemeinde kann einmalig 75 Prozent Förderung bekommen. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben zugestimmt. In Sohland, Taubenheim und Wehrsdorf gibt es insgesamt 44 Kilometer Ufer unter anderem an der Spree, am Rosen- und am Kaltbach. Bei der Aufstellung einer Liste der Dinge, die die Wasserwehr benötigt, hat sich die Gemeinde an Vorhaben der Fördermittelgeber orientiert. Gekauft werden sollen unter anderem auch 18 Schwimmwesten, 40 Schaufeln, vier Rettungsringe und ein Gerät zum Füllen von Sandsäcken. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 68 000 Euro. Wenn die Förderung bewilligt wird, beträgt der Eigenanteil der Gemeinde 17 000 Euro. Nur dann will Sohland die Investition tätigen.

Die Gegenstände werden im Falle eines Hochwassers oder ähnlicher Vorkommnisse hauptsächlich von Feuerwehrleuten genutzt. Aber nicht ausschließlich. Auch Mitarbeiter des Bauhofes, andere Beschäftigte der Gemeinde sowie Einwohner können Aufgaben der Wasserwehr übertragen bekommen. Details dazu regelt eine Satzung.

