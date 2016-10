Sogar Zwenkauer wollen den Baumeister sehen Die Barockführung für Kinder durch den Schlosspark Zabeltitz zieht erstmals Leute aus dem Leipziger Raum an.

Dr. Jürgen Schreiber als Oberlandbaumeister Knöffel. © Klaus-Dieter Brühl

Damit hatte Jürgen Schreiber niemals gerechnet. Dass sich seine Barockführungen für Kinder bis nach Leipzig rumgesprochen haben, überrascht ihn doch sehr.

Ein älteres Ehepaar aus Zwenkau (bei Leipzig) hatte sich für die Herbstferien-Veranstaltung am Montag mit seiner Enkelin ins Auto gesetzt und war bis nach Zabeltitz gefahren. Das sind immerhin rund anderthalb Stunden Fahrzeit für mehr als 110 Kilometer. „Von so weit her hätte ich die Gäste nie erwartet“, sagt Schreiber.

Der Rentner aus Riesa, der viele Jahre im ehemaligen Fremdenverkehrsamt Zabeltitz beruflich tätig war, mimt bei seinen Barockführungen den Oberlandbaumeister Johann Christoph Knöffel (1686 – 1752), der als Begründer des Sächsischen Rokoko gilt. Nach der Premiere im Vorjahr stellt Schreiber auch in diesen Herbstferien zwei Veranstaltungen für Kinder auf die Beine. Diesmal geht es um zauberhafte Geschichte mit Poltergeistern, Gnadenbrot und Traumzauberbaum.

Auch am Donnerstag ab 11 Uhr empfängt Baumeister Knöffel, alias Jürgen Schreiber, am Schloss Zabeltitz seine kleinen und großen Gäste. Kurzfristig Entschlossene können noch dazustoßen.

zur Startseite