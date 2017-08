Sogar nachts noch 33 Grad Griechenland kommt nicht mehr zur Ruhe. Extreme Hitzewellen werden zur Gefahr für Menschen und Wälder.

Kinder spielen in einem Brunnen in Athen. Selbst im Wasser sind die Temperaturen in Griechenland derzeit aber nur schwer zu ertragen. © dpa

Auf heiße Nächte würde man in Griechenland allzu gern verzichten. Trockene Sommer bei hohen Temperaturen kennt das Urlaubsparadies. Dieses Jahr klettern die Temperaturen aber in unerträgliche Höhen. Das könnte Leben kosten. Experten warnen vor der Brandgefahr, Einwohner fliehen aufs Land, alte Menschen und Kinder sollten nachts nicht mehr alleine bleiben.

Auch der Wetterbericht macht den Menschen in Griechenland keinen Mut: „Die Temperatur wird auch heute tagsüber die 40 Grad erreichen. Es besteht wegen der Dürre extrem hohe Brandgefahr. Offenes Feuer machen und Grillen sind strikt verboten“, sagt ein Sprecher des Zivilschutzes. Des weckt Erinnerungen. Vor genau zehn Jahren waren nach einer langen Hitzewelle gewaltige Wald- und Buschbrände auf der Halbinsel Peloponnes ausgebrochen. 87 Menschen kamen ums Leben, darunter auch zahlreiche Kinder. Das Gefährliche an der Hitzewelle ist, dass die Werte auch nachts nicht unter 30 Grad fallen.

Der Körper kann sich nicht erholen. „Lassen Sie alte Menschen und Kinder dieser Tage auf keinen Fall alleine“, warnt die Athener Ärztin Eleni Politidou. Auch an Touristen wenden sich die Ärzte mit einer Warnung: „Nehmen Sie viel Wasser und frisch gepresste Säfte zu sich. Und kommen Sie nicht auf die Idee, ein kühles Bier oder Ouzo zu trinken“, heißt es. Alkohol sollte bei derart hohen Temperaturen unbedingt vermieden werden, er wirke „wie Dynamit im Körper“. Einheimische bleiben in diesen Tagen, soweit möglich, drinnen – vor Ventilator oder Klimaanlage.

Oder fahren aufs Land. „Ich mag nicht auf die langfristige Wetterprognose der nächsten Wochen schauen“, sagt Christina Syrmpopoulou, eine Hausfrau, die im dicht bewohnten Westen Athens wohnt. Sie ist mit ihren Kindern am Mittwoch abgefahren. „Ich gehe ins Dorf, wo ich herstamme. Da ist es zwar auch heiß, aber man kann das besser als im Athener Betonmeer ertragen“, sagt Christina. 1987 waren bei einer ähnlich langen Hitzewelle in Griechenland mindestens 1 000 Menschen an Hitzeschlägen gestorben. „Jetzt sind wir gut ausgerüstet und hitzebeständig“, sagt ein Bäcker im Athener Stadtteil Kato Patissia.

Ungläubig beobachten Hotelmitarbeiter derweil die Touristen. „Die sonnen sich weiter. Ich habe den Eindruck, einige genießen es sogar“, sagt Christos Pilatakis, der in einem Hotel auf der Ferieninsel Rhodos angestellt ist. „Das ist Wahnsinn. Ich schwitze und klebe überall. Nachts um 3 Uhr waren es 33 Grad“, klagt er. Pilatakis verträgt die Klimaanlage nicht, hat in der Nacht zum Mittwoch auf einer Matte unter freiem Himmel geschlafen und ist schweißgebadet aufgewacht. Es sei wie „die Hölle im Urlaubsparadies“, sagt er.

Erträglicher ist es in der Ägäis, wo Nordwestwinde wehen. Ungefährlicher machen sie die Lage aber auch nicht. Die Feuerwehr warnt davor, dass starke Winde Brände anfachen und zu Katastrophen führen können. Im Westen des Landes quält ein anderes Phänomen die Menschen regelrecht. Ein heißer, trockener Fallwind, der berüchtigte „Livas“, weht auf der Westseite der Halbinsel Peloponnes. Er fühlt sich so trocken und heiß an, als käme er aus einem Föhn. Als habe man „Watte in der Nase“, beschreiben Meteorologen das Phänomen.

Der griechische Rundfunk betont die positiven Seiten: „Wir haben zumindest Wasser“, heißt es aus dem Radio. Im Winter hatte es auf den Bergen Mittelgriechenlands heftig geschneit, die Speicherseen des Landes sind nahezu voll. Man hatte auf einen normalen Sommer mit Temperaturen um die 35 Grad gehofft. Doch seit Ende Juni gab es schon drei Hitzewellen. Die jüngste hat am vergangenen Wochenende begonnen und soll erst am Sonntag wieder enden. (dpa)

