Softeis statt Schnitzel Der bekannte Gasthof „Zum treuen Hund“ in Seifersdorf entsteht neu. Allerdings mit verändertem Innenleben.

Eigentümer Sandro Böhm steht im Dachgeschoss des ehemaligen Gasthofes „Treuer Hund" in Seifersdorf. Das Dach wurde komplett neu errichtet. Die Dimensionen sind riesig. Hier entstehen Wohnungen und Pensionszimmer.

Der Schriftzug „Zum treuen Hund“ ist an der Fassade noch zu lesen. Er bleibt auch erhalten, verspricht Sandro Böhm.

Große Fenster lassen viel Licht in die künftigen Wohnräume.

Die Baugerüste stehen noch. Im Dachgeschoss sind gut die zusätzlich eingesetzten Fenster zu sehen.

Die Generalprobe ist schon durch: Vor einigen Tagen feierten Sandro Böhm und seine Freundin ihre 40. Geburtstage im ehemaligen Gastraum mit allem was dazugehört mit langen Tafeln, Buffet und Musik. „Einige sagten mir, nach 40 Jahren kann ich endlich hier wieder ein Bier trinken. Und wirklich, vor rund 40 Jahren ist der Treue Hund geschlossen worden, erst die Gaststätte und ein paar Jahre später der Saal.“ Jetzt ist das bekannte HAus direkt an der Tina-von-Brühl-Straße in Seifersdorf wieder da, größer und schöner als bislang.

Genau genommen hatten die Meisten schon die Abrissbirne an dem Haus gesehen. Eingeschlagene Fenster, bröckelnder Putz und ein löchriges Dach. Ringsherum Unkraut und haufenweise Schutt. Die Gemeinde hatte schon die Genehmigung für die Beseitigung eingeholt. Dann erkannte der junge Seifersdorfer das Potenzial des Gebäudes und kaufte es Wachau ab. Diese Entscheidung dürfte er zwischenzeitlich arg bereut haben, denn das Denkmalschutzamt hatte genaue Vorstellungen, wie die ehemalige Gaststätte aussehen sollte. „Viel zu teuer und mit meinen Plänen nicht vereinbar.“ Aber es kam anders, Denkmalschützer und Eigentümer fanden Kompromisse und Sandro Böhm legte los. Immer Stück für Stück. „Mich treibt niemand“, sagt der Inhaber einer Baufirma. Das meiste machen er und seine Mitarbeiter selber. Nur für spezielle Arbeiten wie Elektroinstallationen holt er sich Fachfirmen. Außen stehen noch die Gerüste. Sichtbarstes Zeichen, dass es hier vorwärts geht sind für den Vorbeifahrenden das neue Dach und die neuen Fenster. Innen ist die Überraschung groß, wie weit alles schon ist und wie riesig. Das Erdgeschoss besteht genau genommen nur aus zwei hallenartigen Räumen. „Den zum Schloss hin zeigenden Teil werden wir zu einem Eis-Café ausbauen. Viel muss da nicht mehr passieren. Es werden noch der Küchen- und der WC-Trakt abgetrennt und Fußboden verlegt“, sagt der Eigentümer. Der zweite große Raum kann für Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage gemietet werden. Die Wände im Erdgeschoss werden weitestgehend im derzeitigen Zustand bleiben. „Die Natursteinmauern bleiben sichtbar. An einigen Stellen werden wir noch mit Lehm verputzen.“ Außen kommt ein Freisitz hin, genau an der Stelle, wo schon vor 40 Jahren getafelt wurde. Das Café will Sandro Böhm selbst betreiben. „Natürlich stellen wir das Eis auch selber her.“ Eine Sorge treibt ihn allerdings um. „Ich habe Bedenken, dass die Leute hier immer noch eine Gaststätte vermuten mit Schnitzel zum Mittag. Das wird es definitiv nicht geben“, sagt Sandro Böhm.

Die beiden oberen Geschosse werden für Wohnzwecke vermietet. „Ich richte dort sechs Wohnungen ein und vier Pensionszimmer. Die können beispielsweise von Feriengästen gemietet werden.“ Auch hier sind die Dimensionen riesig. Große freitragende Decken, hohe Fenster. „Die Wohnungen werden loftartig angelegt, mit großen Räumen. So kann auch viel Licht hinein fallen.“ Bis zu 100 Quadratmeter werden die Wohnungen groß. Im Laufe des nächsten Jahres werden die Ersten bezugsfertig sein, verspricht der Seifersdorfer. In diesem Jahr sollen die Roharbeiten fertiggestellt werden, 2018 kommt der Innenausbau dran. Vonseiten des Denkmalschutzes muss er allerdings einiges beachten. „Ich habe eine ganze Liste mit Farbvorgaben erhalten. Danach muss die Fassade in lindgrün gestrichen werden und in Bordeauxrot der Schriftzug Treuer Hund. Das Hunderelief selber wird braun. Die Denkmalschützer haben extra Proben genommen. Nach den Ergebnissen war der Treue Hund früher eben komplett lindgrün.“

Der Treue Hund ist für die Seifersdorfer und die Bewohner der umliegenden Orte nicht irgendein Gebäude. Hier wurden zahlreiche Familienfeste gefeiert, regelmäßig gab es Tanz. Noch bis zur Wende wurde das Haus als Lager genutzt. Zuletzt hatte das IFA-Kombinat, in dem mehrere DDR-Autobaubetriebe zusammengeschlossen waren, in dem Haus ein Lager.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 10. September, will Sandro Böhm das Haus nach Jahren erstmalig wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Aus Sicherheitsgründen allerdings nur das Erdgeschoss. „Dazu planen wir eine kleine Ausstellung mit Fotos und Dingen, die noch aus dem Gasthof treuer Hund stammen. Unter anderem haben wir eine hölzerne Kugel geschenkt bekommen, wie sie damals bei der Außenkegelanlage benutzt wurden.

