Sofortmaßnahmen für Plossen gefordert Nach dem Willen der Linken soll Oberbürgermeister Raschke endlich etwas tun.

Problem Plossenkurve: Bislang hat das zuständige Dresdner Verkehrsministerium nicht auf Forderungen zur Verbesserung der Situation an der Staatsstraße 177 am Plossen reagiert. Die Linken-Politiker mahnen zur Eile, denn sie befürchten, dass ab Mitte des Jahres 2018 für Lkw Mautgebühren für die Bundesstraßen erhoben werden, was eine Erhöhung des Lkw-Verkehrs auf der S 177 zur Folge haben wird. © Claudia Hübschmann

Bislang hat das zuständige Dresdner Verkehrsministerium nicht auf Forderungen zur Verbesserung der Situation an der Staatsstraße 177 am Plossen reagiert. Das teilten Ullrich Baudis, Fraktionsvorsitzender der Linken-Fraktion im Meißener Stadtrat und Linken-Kreisrat Andreas Graff, mit. Sie bezogen sich dabei auf eine Begehung des Plossens am 12. Januar, an dem auch Vertreter der Stadtverwaltung und Bürger teilgenommen hatten. Sie fordern Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) auf, sich bei Verkehrsministerium und Staatsregierung für die Lösung der Probleme einzusetzen.

Um die Arbeit von Feuerwehren und Rettungsdienst zu sichern, fordern sie erstens „dass umgehend die Schlossstraße Siebeneichen als Umleitung ausgebaut und verkehrsnutzbar gemacht wird“. Zweitens, dass eine Tonnagen-Begrenzung für Lkw festgelegt wird. Drittens müssen Sondergenehmigungen für Busse, Feuerwehr und Unternehmen der Stadt bzw. Unternehmen in der Stadt geprüft und erteilt werden.

Die Linken-Politiker mahnen zur Eile, denn sie befürchten, dass ab Mitte des Jahres 2018 für Lkw Mautgebühren für die Bundesstraßen erhoben werden, was eine Erhöhung des Lkw-Verkehrs auf der S 177 zur Folge haben wird. „Weshalb wird der Plossen S 177 nicht als Bundes- und Staatsstraße mit hoher Verkehrsdichte, hohem Lkw-Aufkommen und Unfallschwerpunkt benannt?“, fragen die Politiker.

Bei der B 6 und der B 101 wurde dies gemacht. Sie verweisen darauf, dass bei Stauzeiten von zehn bis zu 45 Minuten und länger die Einsatzzeiten für die Feuerwehr nicht mehr gehalten werden können. „Zum Bereich Plossen gehören Lercha (163 ha) mit 648 Einwohnern, Plossen (54 ha) mit 1 126 Einwohnern, Siebeneichen (65 ha) mit 105 Einwohnern. Die Linken-Politiker haben ihr Schreiben auch an den sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich geschickt. (SZ/ul)

