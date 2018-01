Sofortfoto-Automat im Görlitzer Bahnhof aufgebrochen Die Bundespolizei bittet um sachdienliche Informationen.

Unbekannte haben den Sofortfoto-Automaten in der Bahnsteigunterführung des Görlitzer Bahnhofes aufgebrochen. © Bundespolizei

Görlitz. Unbekannte haben den Sofortfoto-Automaten in der Bahnsteigunterführung des Görlitzer Bahnhofes aufgebrochen. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Montag mit. Anschließend gelangten die Täter an die Münzgeldkassette des Automaten und entwendeten daraus Bargeld.

Nachdem eine Streife der Bundespolizei am Sonnabendmorgen den Schaden bemerkt hatte, sicherte sie den Tatort. Anschließend sind umfangreiche Spuren gesichert worden. Diese Spuren werden derzeit ausgewertet.

Vor dem Hintergrund eines wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleiteten Ermittlungsverfahrens, suchen die Ermittler nun nach sachdienlichen Informationen. Wer Angaben zu Verdächtigen oder zum Tathergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf telefonisch unter 03581 36260 zu melden. (szo)

zur Startseite