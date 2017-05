Sofa in Seifhennersdorf in Brand geraten Sechs Personen erleiden eine Rauchvergiftung und werden in Krankenhäuser gebracht.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Seifhennersdorf. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonnabendmittag zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Zollstraße geeilt. Hier kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Brandausbruch einer im Wohnzimmer des ersten Obergeschosses stehenden Couch. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Als die Wohnungseigentümer das Feuer bemerkten begannen sie sofort dieses zu löschen. Die durch die Rettungsleitstelle eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr übernahmen die Restablöschungen. Ein übergreifen der Flammen auf andere in der Wohnung befindliche Einrichtungsgegenstände konnte verhindert werden.

Bei den Löscharbeiten wurden sechs in der Wohnung anwesende Personen, eine 39-jährige Frau, ein 47-jähriger Mann sowie ein sechsjähriger, ein 15- und 17-jähriger Jungen und ein zwölfjähriges Mädchen verletzt. Diese wurden durch Rettungswagen infolge einer Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ein Brandursachenermittler hat sich im Verlauf des Nachmittages mit dem Brandgeschehen vertraut gemacht. Ein Abschluss seiner Ermittlungen steht gegenwärtig noch aus. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. (SZ)

