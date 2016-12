Sofa brennt in Neugersdorf

Symbolbild. © zb

Ebersbach-Neugersdorf. Ein 26-jähriger Raucher wurde in der Nacht zum Dienstag in Neugersdorf offenbar vom Schlaf übermannt. Die Glut der Zigarette stecke dabei das Sofa in Brand. Um 3.13 Uhr ging ein Notruf wegen eines Hausbrandes in der Fichtestraße bei der Feuerwehr ein.

Die Flammen waren schnell unter Kontrolle, berichtete ein Polizeisprecher. Der Bewohner musste allerdings wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,88 Promille bei dem 26-Jährigen. (szo)

