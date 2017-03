Sörnewitzer Sportplatz nach Brand auch gesperrt Die Kicker mussten ihr Heimspiel absagen. Auch Stahl Freital will für die Feueropfer sammeln, so der Teamkapitän.

Coswig-Sörnewitz. Wie Martin Schütz, Kapitän der 1. Herrenmannschaft, informiert, musste das Spiel der Fußballer vom Motor Sörnewitz für das Wochenende noch am Freitag abgesagt werden. Aus sicherheitstechnischen Gründen wurde der Sportplatz bzw. das gesamte Gelände komplett gesperrt. Zurzeit darf das Areal nicht betreten werden, so Schütz.

Leider sei eine Spielverlegung nach Deutschenbora ebenfalls nicht möglich gewesen. Auch sei noch offen, ob am 19. März das nächste Heimspiel in Sörnewitz stattfinden kann. Für den Trainingsbetrieb hat der MSV 08 Meißen eine Zeit für Training angeboten, kostenfrei.

Der Grund für den ganzen Ärger ist das in der Nacht zum 24. Januar niedergebrannte Vereinsheim der Sörnewitzer Sportler. Neben den Umkleiden und Sanitäreinrichtungen wurden auch die Ausrüstungen wie Trikots und Bälle Opfer der Flammen. Die weit über Sörnewitz bekannte Kegelbahn im Vereinsheim ist ebenfalls verbrannt. Der Gesamtschaden soll mindestens eine halbe Million Euro betragen.

Obwohl die Polizei bisher keinen Brandbeschleuniger in den Trümmern fand, gehen viele Sörnewitzer von Brandstiftung aus. Unweit vom Vereinsheim hat es in den letzten Monaten bereits drei weitere Brände gegeben – zwei Industriehallen und ein Eigenheim gingen in Flammen auf.

Inzwischen gibt es für die Sörnewitzer weitere Hilfe von anderen Vereinen, so Martin Schütz. Auch der Fußballverein Stahl Freital wird bei den beiden nächsten Heimspielen eine Spendenaktion für Motor Sörnewitz durchführen. „Der SV Baßlitz, unser nächster Gegner, wird zum Auswärtsspiel am 12. März gegen uns die kompletten Einnahmen an den SV Motor Sörnewitz spenden“, schreibt der Mannschaftskapitän von Motor.

Die Sportler des SV Motor Sörnewitz haben ein Spendenkonto eingerichtet. Wer spenden will, hier das Konto: IBAN: DE 80 8505 5000 3253 3298 51 bei der KSK Meißen (BIC: SOLADES1MEI), Stichwort Spende Vereinsheim.

