Sörnewitzer Sportler bitten nach Brand um Spenden Nachdem ihr Vereinsheim völlig niedergebrannt ist, wollen die Fußballer und die Kegler neu starten. Auch an die Kicker von Dynamo haben sie geschrieben.

So sieht es jetzt am Vereinsheimstandort aus. © Arvid Müller

Das Vereinsheim der Sportler von Motor Sörnewitz ist in der Nacht zum letzten Freitag niedergebrannt – vermutlich war es Brandstiftung. Der Schaden beträgt mindestens eine halbe Million Euro. Martin Schütz, der Kapitän der 1. Herrenmannschaft der Fußballer des Sportvereins wendet sich jetzt gemeinsam mit dem Vorstand an die Öffentlichkeit und bittet um Hilfe. Martin Schütz schreibt: „Wir wollen neu starten und benötigen für den Beginn Ihre Unterstützung. Die Fußballer haben all ihre Spielutensilien für Training und Spiel, so auch die Trikots, verloren, diese müssen schnell ersetzt werden.“ Die Kegler verloren ebenfalls Trikots, Kugeln und die Wettkampfgrundlage – die Bahn. Um die Wettkämpfe in der Saison zu Ende bringen zu können, muss der Verein sich zusätzlich auf anderen Kegelbahnen einmieten.

Die Sportler haben jetzt einen Spenden-Aufruf verfasst. Ebenso hat sich die 1. Männermannschaft an den Verein Dynamo Dresden gewandt, mit der Bitte um Prüfung der Möglichkeit eines Benefizspieles zugunsten des Vereins zu veranstalten. „Die Mail an die Dynamos ist gerade abgeschickt. Vielleicht können sie uns helfen“, hofft der Kapitän der 1. Männermannschaft. Von den Fußballern aus Garsebach sei schon eine Anfrage nach einem Spendenkonto gekommen. Eine große Hilfe wird es offenbar von der in Neusörnewitz ansässigen Firma ALHO Systembau GmbH geben. Martin Schütz: „ALHO will uns Umkleidecontainer aufstellen, damit wir überhaupt weitermachen können.“ Am Freitag sollen die Container geliefert werden. Am Sonntag haben die Kicker von Motor Sörnewitz ihr erstes Heimspiel nach dem Brand.

Auf der Internetseite des SV Motor Sörnewitz heißt es zu folgendem Spendenkonto: DE 80 8505 5000 3253 3298 51 bei der KSK Meißen (BIC: SOLADES1MEI), Stichwort Spende Vereinsheim. Vielen Dank! Die Sportler sowie der Vorstand des SV Motor Sörnewitz.

http://wp.motor-soernewitz.de

