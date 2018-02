Sörmitzer Straße ab Montag dicht Ab Montag wird die Straße auf Höhe Klinikum voll gesperrt. Die Zufahrt zum Klinikum wird während der Baumfällarbeiten gewährleistet.

Döbeln. Am Montag, 26. Februar, wird die Sörmitzer Straße in Döbeln auf Höhe Klinikum voll gesperrt. „Sämtliche Pappeln in diesem Bereich sollen gefällt werden. Die Bäume sind instabil und stellen besonders bei Sturm eine Gefahr dar“, teilte Stadtsprecher Thomas Mettcher mit.

Mehrere Bäume seien in der Vergangenheit umgebrochen. Zuletzt hat beim Orkan Friederike eine umgestürzte Pappel erheblichen Schaden am Klinikgelände angerichtet. Herabgefallene Äste haben ein Privatgrundstück sowie eine Freileitung der Straßenbeleuchtung beschädigt.

„Anwohner und weitere Bürger haben der Stadtverwaltung ihre Bedenken über den Zustand der Bäume mitgeteilt“, so Thomas Mettcher. Im Zuge der Hochwasserschutzarbeiten, die künftig auch in diesem Bereich geplant sind, sei ein Fällen der Pappeln ohnehin notwendig.

Die Zufahrt zum Klinikum wird während der Baumfällarbeiten gewährleistet. Eine Umleitung zum Ortsteil Sörmitz führt über die Zschackwitzer Straße. (DA/je)

