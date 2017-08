Sören Gonther nicht im Mannschaftstraining

Sören Gonther setzt mit dem Mannschaftstraining aus. © Robert Michael

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss in der Vorbereitung auf die Partie gegen den SV Sandhausen am Samstag vorerst auf Sören Gonther verzichten. Der 30-Jährige, der vor der Saison vom FC St. Pauli nach Dresden gekommen war, konnte wegen Achillessehnen- beschwerden am Dienstag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Der Abwehrspieler absolvierte lediglich ein Lauftraining.

Ob Gonther gegen Sandhausen auflaufen kann, war am Dienstag nicht absehbar. Außer Gonther fehlten die Langzeitverletzten Pascal Testroet und Justin Löwe sowie Marc Wachs. (dpa)

