Fußball Soccer Tour gastiert erneut im Landkreis Unter anderem wird das Landesfinale wieder in Riesa ausgetragen. Die Gewinner fahren dann an die Ostsee.

René Tretschok (48) war einst Profi bei Borussia Dortmund. Jetzt ist er Schirmherr der Sparkassen Fair Play Soccer Tour. © SZ

Die Sparkassen Fair Play Soccer Tour geht 2017 in die 17. Runde. Am 31. März ermitteln die teilnehmenden Teams in der WM-Sporthalle in Riesa die Besten im Landkreis Meißen. Diese ermitteln dann – wieder in der WM-Halle in Riesa – am 2. April im Sachsenfinale die besten Teams im Freistaat. Deren Sieger nehmen dann nach Auskunft von Sparkassensprecher Ralf Krumbiegel 20. bis 23. Juli am Bundesfinale in Prora auf Rügen teil, bei dem der deutschlandweite Sieger ermittelt wird.

2016 nahmen an der Sparkassen Fair Play Soccer Tour bundesweit knapp 20 000 Schüler teil, allein aus dem Landkreis Meißen 60 Teams. Schirmherr der Tour ist René Tretschok, der mit Borussia Dortmund 1995 und 1996 deutscher Fußballmeister und 1997 Sieger der Champions League wurde. René Tretschok stellte vor einigen Tagen in der Oberschule Am Sportzentrum Riesa persönlich den Ablauf und die Modalitäten des 2017er Turniers vor.

Das sportpädagogische Projekt „Sparkassen Fairplay Soccer Tour“ ist zu einem der größten Deutschlands herangewachsen. Von Beginn an wurden die Potenziale des Sports genutzt, um Menschen Teilhabe zu ermöglichen und ein demokratisches und vielfaltsbewusstes Miteinander zu fördern. Fairplay ist zentraler und fester Bestandteil der Soccer Tour – und mehr als das Einhalten von Regeln auf dem Spielfeld.

Für dieses Gesamtkonzept wurde die Fairplay Soccer Tour 2012 mit dem Integrationspreis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgezeichnet. (rt/pm)

